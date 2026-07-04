Опасная жара: при какой температуре человек рискует жизнью и как пережить зной без последствий

Летняя жара способна не только вызывать дискомфорт, но и представлять серьезную угрозу для здоровья. Длительное пребывание на солнце или в душном помещении может привести к тепловому истощению, тепловому удару и обострению хронических заболеваний. Рассказываем, как высокие температуры воздействуют на организм, при каких условиях жара становится смертельно опасной и какие меры помогут снизить риски, пекредаёт Lada.kz . Материал основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), медицинских публикациях в The Lancet и Nature.
Организм человека поддерживает постоянную температуру тела на уровне около 36,5–37 градусов. Когда окружающий воздух становится слишком горячим, механизмы охлаждения начинают работать с повышенной нагрузкой.
Основной способ охлаждения организма — потоотделение. Испаряясь с поверхности кожи, пот помогает снизить температуру тела. Однако при сильной жаре или высокой влажности этот механизм становится менее эффективным.
В результате организм начинает перегреваться, что может привести к обезвоживанию, нарушению работы сердца, сосудов, головного мозга и внутренних органов.
Тяжелее всего жару переносят:
Даже у полностью здорового человека длительное пребывание на солнце может закончиться серьезными последствиями.
Во время сильной жары возрастает риск развития нескольких опасных состояний.
Организм теряет большое количество жидкости и солей. Появляются жажда, слабость, головная боль, сухость во рту, снижение работоспособности.
При выраженном обезвоживании возможны спутанность сознания, падение артериального давления и потеря сознания.
Это состояние развивается после длительного воздействия высокой температуры.
Основные симптомы:
Без своевременной помощи тепловое истощение может перейти в тепловой удар.
Это наиболее опасное осложнение перегрева.
Его признаки:
Тепловой удар требует немедленного вызова скорой помощи. Без лечения он способен привести к повреждению мозга, внутренних органов и смерти.
Сам по себе показатель температуры воздуха не всегда определяет уровень опасности.
Куда большее значение имеют:
Например, температура 35–37 градусов при высокой влажности переносится значительно тяжелее, чем 40 градусов в сухом климате.
Особенно опасным считается так называемый показатель температуры влажного термометра (Wet-Bulb Temperature).
Если он достигает 35 градусов, организм практически перестает охлаждаться даже в тени. В таких условиях человек может погибнуть от перегрева спустя несколько часов, даже имея доступ к питьевой воде.
Последние исследования показывают, что для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями опасные последствия могут наступить уже при значительно более низких значениях этого показателя — около 30–31 градуса.
Во время жары сосуды расширяются, чтобы организм быстрее отдавал тепло.
Из-за этого:
Особенно опасно сочетание жары с интенсивной физической нагрузкой.
При перегреве ухудшается кровоснабжение головного мозга.
Это может вызвать:
Именно поэтому в жаркую погоду увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев.
Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.
Пейте больше жидкости
Даже если не ощущается сильная жажда, необходимо регулярно пить воду небольшими порциями.
Лучше отказаться от сладкой газировки и большого количества кофеина, которые могут способствовать дополнительной потере жидкости.
Избегайте солнца
По возможности не выходите на улицу с 11:00 до 17:00, когда солнечная активность максимальна.
Носите легкую одежду
Лучше выбирать свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей.
Не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках.
Охлаждайте помещение
Используйте кондиционер или вентилятор.
Если кондиционера нет, закрывайте окна плотными шторами днем и проветривайте помещение ночью или ранним утром.
Снизьте физические нагрузки
Тренировки, работа в саду и тяжелый физический труд лучше перенести на утренние или вечерние часы.
Питайтесь легче
В жару предпочтение стоит отдавать овощам, фруктам, кисломолочным продуктам, рыбе и другим легким блюдам. Тяжелая жирная пища увеличивает нагрузку на организм.
Немедленно вызывайте скорую помощь, если у человека появились:
До приезда медиков человека необходимо перенести в прохладное место, снять лишнюю одежду, приложить холодные компрессы к шее, подмышкам и паховой области. Если пострадавший находится в сознании, ему можно давать прохладную воду небольшими глотками.
Экстремальная жара представляет реальную угрозу для здоровья и жизни человека. Особенно внимательно к своему самочувствию следует относиться людям с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам и семьям с маленькими детьми. Соблюдение простых мер профилактики, достаточное потребление воды и ограничение пребывания на солнце позволяют значительно снизить риск опасных последствий даже в самые жаркие дни.
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