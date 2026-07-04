Опасная жара: при какой температуре человек рискует жизнью и как пережить зной без последствий

Летняя жара способна не только вызывать дискомфорт, но и представлять серьезную угрозу для здоровья. Длительное пребывание на солнце или в душном помещении может привести к тепловому истощению, тепловому удару и обострению хронических заболеваний. Рассказываем, как высокие температуры воздействуют на организм, при каких условиях жара становится смертельно опасной и какие меры помогут снизить риски, пекредаёт Lada.kz . Материал основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), медицинских публикациях в The Lancet и Nature.

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Как жара влияет на организм

Организм человека поддерживает постоянную температуру тела на уровне около 36,5–37 градусов. Когда окружающий воздух становится слишком горячим, механизмы охлаждения начинают работать с повышенной нагрузкой.

Основной способ охлаждения организма — потоотделение. Испаряясь с поверхности кожи, пот помогает снизить температуру тела. Однако при сильной жаре или высокой влажности этот механизм становится менее эффективным.

В результате организм начинает перегреваться, что может привести к обезвоживанию, нарушению работы сердца, сосудов, головного мозга и внутренних органов.

Кто находится в группе риска

Тяжелее всего жару переносят:

дети раннего возраста;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пациенты с сахарным диабетом;

люди с ожирением;

граждане, работающие на открытом воздухе;

люди, принимающие некоторые мочегонные или сердечно-сосудистые препараты.

Даже у полностью здорового человека длительное пребывание на солнце может закончиться серьезными последствиями.

Чем опасна высокая температура

Во время сильной жары возрастает риск развития нескольких опасных состояний.

Обезвоживание

Организм теряет большое количество жидкости и солей. Появляются жажда, слабость, головная боль, сухость во рту, снижение работоспособности.

При выраженном обезвоживании возможны спутанность сознания, падение артериального давления и потеря сознания.

Тепловое истощение

Это состояние развивается после длительного воздействия высокой температуры.

Основные симптомы:

сильная слабость;

головокружение;

обильное потоотделение;

тошнота;

учащенный пульс;

снижение артериального давления.

Без своевременной помощи тепловое истощение может перейти в тепловой удар.

Тепловой удар

Это наиболее опасное осложнение перегрева.

Его признаки:

температура тела выше 40 градусов ;

; горячая кожа (иногда без потоотделения);

спутанность сознания;

нарушение речи;

судороги;

потеря сознания.

Тепловой удар требует немедленного вызова скорой помощи. Без лечения он способен привести к повреждению мозга, внутренних органов и смерти.

При какой температуре жара становится смертельно опасной

Сам по себе показатель температуры воздуха не всегда определяет уровень опасности.

Куда большее значение имеют:

влажность воздуха;

продолжительность пребывания на жаре;

наличие ветра;

физическая нагрузка;

состояние здоровья человека.

Например, температура 35–37 градусов при высокой влажности переносится значительно тяжелее, чем 40 градусов в сухом климате.

Особенно опасным считается так называемый показатель температуры влажного термометра (Wet-Bulb Temperature).

Если он достигает 35 градусов, организм практически перестает охлаждаться даже в тени. В таких условиях человек может погибнуть от перегрева спустя несколько часов, даже имея доступ к питьевой воде.

Последние исследования показывают, что для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями опасные последствия могут наступить уже при значительно более низких значениях этого показателя — около 30–31 градуса.

Как жара влияет на сердце

Во время жары сосуды расширяются, чтобы организм быстрее отдавал тепло.

Из-за этого:

падает артериальное давление;

сердце начинает работать интенсивнее;

увеличивается риск нарушений сердечного ритма;

возрастает вероятность инфаркта и инсульта у людей из группы риска.

Особенно опасно сочетание жары с интенсивной физической нагрузкой.

Почему страдает мозг

При перегреве ухудшается кровоснабжение головного мозга.

Это может вызвать:

головную боль;

сонливость;

раздражительность;

снижение концентрации внимания;

нарушение координации;

потерю сознания.

Именно поэтому в жаркую погоду увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев.

Как защитить себя в жару

Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Пейте больше жидкости

Даже если не ощущается сильная жажда, необходимо регулярно пить воду небольшими порциями.

Лучше отказаться от сладкой газировки и большого количества кофеина, которые могут способствовать дополнительной потере жидкости.

Избегайте солнца

По возможности не выходите на улицу с 11:00 до 17:00, когда солнечная активность максимальна.

Носите легкую одежду

Лучше выбирать свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей.

Не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках.

Охлаждайте помещение

Используйте кондиционер или вентилятор.

Если кондиционера нет, закрывайте окна плотными шторами днем и проветривайте помещение ночью или ранним утром.

Снизьте физические нагрузки

Тренировки, работа в саду и тяжелый физический труд лучше перенести на утренние или вечерние часы.

Питайтесь легче

В жару предпочтение стоит отдавать овощам, фруктам, кисломолочным продуктам, рыбе и другим легким блюдам. Тяжелая жирная пища увеличивает нагрузку на организм.

Когда необходимо срочно обратиться за медицинской помощью

Немедленно вызывайте скорую помощь, если у человека появились:

температура тела выше 40 градусов;

потеря сознания;

судороги;

сильная спутанность сознания;

затрудненное дыхание;

сильная боль в груди;

отсутствие потоотделения при высокой температуре тела.

До приезда медиков человека необходимо перенести в прохладное место, снять лишнюю одежду, приложить холодные компрессы к шее, подмышкам и паховой области. Если пострадавший находится в сознании, ему можно давать прохладную воду небольшими глотками.

Главное

Экстремальная жара представляет реальную угрозу для здоровья и жизни человека. Особенно внимательно к своему самочувствию следует относиться людям с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам и семьям с маленькими детьми. Соблюдение простых мер профилактики, достаточное потребление воды и ограничение пребывания на солнце позволяют значительно снизить риск опасных последствий даже в самые жаркие дни.