Какие лекарства можно взять в самолет в 2026 году: что важно знать пассажирам

Перед авиапутешествием многие пассажиры задаются вопросом, какие лекарства можно взять с собой на борт, а какие лучше сдать в багаж. Несмотря на то что большинство медикаментов разрешено перевозить, для отдельных препаратов действуют особые правила. Рассказываем, как правильно собрать дорожную аптечку и избежать проблем при прохождении предполетного досмотра, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

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Международные требования к авиационной безопасности устанавливает Международная организация гражданской авиации (ICAO) — специализированное учреждение ООН. Многие авиакомпании также ориентируются на рекомендации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). При этом каждый перевозчик вправе устанавливать собственные правила перевозки ручной клади и багажа.

Казахстанские авиакомпании Air Astana, FlyArystan и SCAT используют общепринятые международные требования, однако перед поездкой всё равно стоит уточнить условия именно вашего рейса, особенно если маршрут включает пересадки или перелёты разными авиакомпаниями.

Таблетки и капсулы можно брать без ограничений

Большинство лекарств в твердой форме — таблетки, капсулы, драже и порошки — разрешено перевозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Специалисты рекомендуют оставлять препараты в оригинальной упаковке с инструкцией, чтобы при необходимости можно было подтвердить их назначение.

Если пассажир принимает медикаменты постоянно, лучше держать их при себе в салоне самолета. Это позволит избежать неприятных ситуаций в случае задержки или утери багажа.

Для жидких лекарств действуют отдельные требования

Жидкие препараты, такие как сиропы, капли, растворы и спреи, подпадают под общие правила перевозки жидкостей в ручной клади. Как правило, объем одного флакона не должен превышать 100 миллилитров, а общий объем всех жидкостей — одного литра.

Однако из этого правила существуют исключения. Если пассажиру во время полета необходим жизненно важный препарат, например инсулин или другое лекарство, превышающее установленный лимит, его разрешается взять на борт при наличии медицинского подтверждения.

Когда могут понадобиться рецепт и справка

Особое внимание следует уделить рецептурным препаратам. При международных перелетах рекомендуется иметь при себе рецепт или справку от лечащего врача, особенно если речь идет об инъекционных препаратах, сильнодействующих средствах или лекарствах, содержащих вещества, оборот которых ограничен законодательством отдельных стран.

Перед поездкой также стоит заранее ознакомиться с правилами ввоза медикаментов в страну назначения. В некоторых государствах отдельные лекарственные средства могут быть запрещены или разрешены только при наличии соответствующих документов.

Что лучше положить в дорожную аптечку

Врачи советуют брать с собой только те препараты, которые действительно могут понадобиться во время путешествия.

В стандартную аптечку могут входить:

обезболивающие и жаропонижающие средства;

препараты от аллергии;

лекарства от расстройства пищеварения;

средства от укачивания;

антисептики;

пластыри и перевязочные материалы;

индивидуальные препараты, назначенные врачом.

Количество медикаментов должно соответствовать личным потребностям пассажира и продолжительности поездки.

Какие лекарства могут вызвать проблемы

Важно учитывать, что ограничения определяет не авиакомпания, а законодательство страны назначения. Нарушение местных правил может привести к конфискации препаратов, штрафу, отказу во въезде или даже уголовной ответственности — всё зависит от законодательства конкретного государства.

Особое внимание стоит обратить на:

Корвалол и валокордин — содержат фенобарбитал, который в ряде стран считается психоактивным веществом.

Трамадол и кодеинсодержащие препараты — могут расцениваться как наркотикосодержащие.

Препараты от простуды с псевдоэфедрином.

Сильные снотворные и некоторые антидепрессанты.

Перед поездкой лучше проверить не только название препарата, но и его действующее вещество.

Полезные рекомендации перед вылетом

Эксперты советуют заранее проверить требования авиакомпании к ручной клади, поскольку допустимые размеры и вес багажа могут отличаться. Кроме того, если перелет предусматривает пересадку, необходимо учитывать правила всех перевозчиков, участвующих в маршруте.

Также рекомендуется хранить лекарства в оригинальной упаковке, не пересыпать таблетки в другие емкости и заранее подготовить медицинские документы, если они могут понадобиться при прохождении контроля.

Такая подготовка поможет избежать задержек в аэропорту и сделает путешествие более комфортным и безопасным.