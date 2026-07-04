Британия закрыла образовательную программу для женщин из Африки и Азии

Власти Великобритании прекратили реализацию программы SHEFE стоимостью 45 миллионов фунтов стерлингов (около 28,4 миллиарда тенге), направленной на расширение доступа к высшему образованию для женщин и девушек. Проект был закрыт спустя два года после его презентации в связи с сокращением расходов на международную помощь. Это решение вызвало критику со стороны парламентариев и международных организаций, передаёт Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

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Программа SHEFE была представлена предыдущим консервативным правительством Великобритании. Ее стоимость составляла 45 миллионов фунтов стерлингов, а основной целью было предоставление возможности получить высшее образование примерно одному миллиону женщин и девушек в странах Африки, Азии и Ближнего Востока, где доступ к обучению остается ограниченным.

Однако спустя два года после запуска власти приняли решение отказаться от проекта. Причиной стало сокращение бюджета, выделяемого на международную помощь.

Решение вызвало критику

Еще в мае министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявляла, что защита прав женщин и девушек остается одним из ключевых направлений британской внешней политики. Тем не менее отмена программы, по мнению критиков, противоречит этим заявлениям.

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Бамбос Хараламбус назвал закрытие проекта тревожным сигналом. По его словам, подобные инициативы помогают женщинам реализовать свой потенциал, одновременно укрепляя систему высшего образования в странах, где такие возможности ограничены.

Парламентарий призвал власти найти возможность возобновить финансирование аналогичных программ.

Высшее образование снижает социальные риски

Разработчики SHEFE отмечали, что получение женщинами высшего образования положительно влияет не только на уровень доходов, но и на качество жизни.

По их данным, женщины с высшим образованием значительно реже вступают в брак в несовершеннолетнем возрасте, реже становятся жертвами домашнего насилия и имеют более высокий уровень материального благополучия.

Представители организаций, работающих в сфере международного развития, считают, что прекращение финансирования SHEFE стало очередным шагом, ослабляющим обязательства Великобритании по поддержке женщин и девушек во всем мире.

Ограничения коснулись и образовательных виз

Одновременно с этим Министерство внутренних дел Великобритании прекратило выдачу новых учебных виз гражданам Афганистана, Судана, Мьянмы и Камеруна.

По мнению критиков, такое решение существенно сократит возможности получения образования за рубежом для жителей этих стран, в первую очередь для женщин.

Великобритания сокращает международные образовательные проекты

SHEFE стала не первой образовательной инициативой, от которой отказались британские власти. Ранее было прекращено финансирование программы Education for All в Южном Судане стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов. Она предусматривала поддержку образования девочек и детей с инвалидностью.

Кроме того, за последние годы Великобритания сократила финансирование образовательных проектов в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Сьерра-Леоне, Нигерии и Зимбабве.

По оценке ЮНИСЕФ, уже к 2026 году объем международной помощи в сфере образования уменьшится на 3,2 миллиарда долларов. В результате около шести миллионов детей по всему миру могут потерять возможность посещать школу.

Причина — увеличение расходов на оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее объявил, что к 2027 году расходы страны на международную помощь будут снижены с 0,5% до 0,3% валового национального дохода.

В правительстве объяснили это решение необходимостью увеличить финансирование оборонной сферы.

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Великобритании заверили, что, несмотря на сокращение бюджета международной помощи, защита женщин и девушек остается одним из приоритетов внешней политики страны. В ведомстве также подчеркнули, что финансирование программ по борьбе с насилием в отношении женщин в текущем году будет сохранено.