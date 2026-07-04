Голова весит до 27 килограммов: чем опасна привычка постоянно смотреть в смартфон

Миллионы людей ежедневно проводят часы, глядя в экран смартфона, зачастую даже не задумываясь о последствиях для здоровья. Постоянно наклоненная голова создает колоссальную нагрузку на шейный отдел позвоночника, что со временем может привести к хроническим болям, нарушению осанки и другим серьезным проблемам. Медики рассказали, почему возникает синдром «телефонной шеи» и как снизить риск его развития, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

По словам кандидата медицинских наук, доцента Пироговского университета Минздрава России Ярослава Гурина, большинство пользователей держат смартфон значительно ниже уровня глаз. Из-за этого голова постоянно находится в наклоненном положении, а нагрузка на шейный отдел позвоночника многократно возрастает.

В обычном положении голова взрослого человека весит около 4–6 килограммов. Однако при наклоне вперед давление на позвоночник существенно увеличивается.

Так, при наклоне:

на 15 градусов нагрузка возрастает примерно до 12 килограммов ;

нагрузка возрастает примерно до ; на 30 градусов — до 18 килограммов ;

— до ; на 45 градусов — превышает 20 килограммов ;

— превышает ; на 60 градусов достигает 25–27 килограммов.

По сути, позвоночнику приходится длительное время удерживать вес, сопоставимый с массой маленького ребенка.

Что происходит с организмом

Специалисты отмечают, что шейный отдел позвоночника не рассчитан на столь продолжительные статические нагрузки.

Постоянный наклон головы приводит к тому, что мышцы задней поверхности шеи находятся в состоянии хронического напряжения. Постепенно вперед смещается голова, появляется сутулость, изменяется положение плеч, а грудной отдел позвоночника начинает округляться.

Со временем нарушается естественная биомеханика позвоночника. В тяжелых случаях физиологический изгиб шеи может полностью выпрямиться или даже измениться в противоположную сторону, что приводит к развитию шейного кифоза.

Почему появляется «телефонная шея»

Медики все чаще используют термин «телефонная шея» для обозначения комплекса нарушений, возникающих при длительном использовании мобильных устройств.

При постоянном напряжении мышцы перестают полноценно расслабляться, ухудшается кровообращение, возникают мышечные спазмы.

В результате человек может столкнуться с:

хроническими болями в шее;

головными болями;

головокружением;

онемением рук;

снижением подвижности позвоночника;

постоянным чувством усталости.

Кроме того, в шейном отделе проходят крупные кровеносные сосуды и нервные окончания, обеспечивающие питание головного мозга, поэтому любые нарушения в этой области способны отражаться на общем самочувствии.

Особенно страдают дети и подростки

По словам специалистов, современные дети находятся в особой группе риска.

Если раньше подобные изменения формировались десятилетиями, то сегодня хроническое перенапряжение мышц шеи все чаще диагностируют уже у подростков.

Во время роста организма неправильное положение тела постепенно закрепляется. Именно поэтому врачи все чаще выявляют у школьников нарушения осанки, сколиоз, снижение подвижности позвоночника и хронические боли в шее.

Последствия затрагивают весь организм

Проблемы не ограничиваются только позвоночником. Изменение осанки постепенно влияет на работу всего организма.

У человека с синдромом «телефонной шеи» могут наблюдаться:

выраженная сутулость;

ослабление мышц спины;

выпирающий живот;

ухудшение работы диафрагмы;

поверхностное дыхание;

быстрая утомляемость.

Из-за уменьшения подвижности грудной клетки легкие начинают работать менее эффективно, что также отражается на общем состоянии здоровья.

Как уменьшить нагрузку на шею

Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего экран смартфона следует держать максимально близко к уровню глаз, а не опускать его на уровень груди или живота.

Кроме того, специалисты советуют:

менять положение тела каждые 30–40 минут;

регулярно делать небольшие перерывы во время работы со смартфоном;

больше двигаться в течение дня;

укреплять мышцы спины и шеи с помощью физических упражнений;

чаще поднимать взгляд от экрана.

Правило «30/30»

Для профилактики специалисты рекомендуют использовать простое правило «30/30».

Каждые 30 минут работы со смартфоном или компьютером необходимо уделять:

30 секунд упражнению «Черепаха»;

упражнению «Черепаха»; 30 секунд сведению лопаток.

Упражнение «Черепаха» представляет собой плавное выдвижение головы вперед и ее возвращение назад. Такая гимнастика помогает снять мышечное напряжение и уменьшить нагрузку на позвоночник.

Простые упражнения для профилактики

Полезной привычкой может стать короткая утренняя гимнастика продолжительностью около трех минут.

В комплекс можно включить:

10 повторений упражнения «Черепаха»;

15 сведений лопаток;

одну минуту отдыха с небольшим валиком под затылком.

Еще одно эффективное упражнение — растяжка грудино-ключично-сосцевидной мышцы, которая часто перенапрягается при длительном наклоне головы вперед.

Специалисты также советуют вечером полежать 2–3 минуты с небольшим валиком из полотенца, расположив его под затылком, а не под шеей. Это помогает снять накопившееся за день напряжение и способствует расслаблению мышц.

Главное

Медики подчеркивают, что полностью отказаться от смартфонов в современном мире практически невозможно. Однако соблюдение правильной осанки, регулярные перерывы, умеренная физическая активность и простые упражнения позволяют значительно снизить нагрузку на позвоночник и предотвратить развитие синдрома «телефонной шеи».