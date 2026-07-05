В России разработали препарат для снижения побочных эффектов лучевой терапии

Российские ученые разработали радиопротекторный препарат, который может снизить негативное воздействие лучевой терапии на организм. Об этом сообщил главный онколог России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

По его словам, препарат предназначен для защиты здоровых тканей от воздействия ионизирующего излучения во время лечения онкологических заболеваний. Разработка также может быть востребована для обеспечения радиационной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

- Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей, — сообщил врач.

В настоящее время препарат проходит необходимую экспертизу. О его широком применении, по словам профессора, говорить пока преждевременно, однако, как отметил Каприн, предварительные результаты позволяют с осторожным оптимизмом оценивать перспективы разработки.