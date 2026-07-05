Страны OПEК+ договорились скорректировать добычу нефти в августе

Семь стран OПEК+ провели 5 июля онлайн-встречу, на которой обсудили ситуацию и перспективы мирового нефтяного рынка, передает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт организации стран — экспортёров нефти.

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Семь стран OПEК+ — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорились увеличить добычу нефти в августе 2026 года в общей сложности на 188 тысяч баррелей в сутки.

Это станет очередным этапом постепенного отказа от добровольных ограничений на добычу, введенных в апреле 2023 года.

Согласно опубликованной таблице, в Казахстане увеличат добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки. С учётом этого, требуемый уровень добычи для страны составит 1,618 миллиона баррелей в сутки.

В OПEК+ подчеркнули, что дальнейшие шаги будут зависеть от ситуации на рынке. При необходимости страны могут как ускорить увеличение добычи, так и приостановить или отменить этот процесс.

Кроме того, участники соглашения подтвердили, что продолжат соблюдать взятые на себя обязательства и компенсируют объемы нефти, добытые сверх согласованных квот с января 2024 года.

Страны также договорились ежемесячно проводить встречи для оценки ситуации на нефтяном рынке. Следующее заседание OПEК+ состоится 2 августа 2026 года.