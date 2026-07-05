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05.07.2026, 18:49

Франция планирует представить первое боевое роботизированное подразделение

Новости Мира 0 519

Франция планирует к следующему лету представить первое боевое роботизированное подразделение, создаваемое в рамках проекта Pendragon, который был запущен около года назад. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Le Point.

 

фото создано с помощью ИИ
фото создано с помощью ИИ

По данным издания, в состав подразделения войдут около 10–15 наземных роботов и порядка 60 беспилотников. Проект рассматривается французскими военными как следующий этап внедрения роботизированных технологий на поле боя.

Как рассказал подполковник Кристоф, отвечающий за тактическую часть проекта, одной из особенностей Pendragon станет использование коллективного искусственного интеллекта для управления боевыми роботами. По словам полковника Тибо Капдевиля, координацию работы платформ обеспечивает система управления C2 Pendragon.

Наземные роботы весят в пределах 2–3 тонн. Большинство из них — это колесные платформы с двигателями внутреннего сгорания, вооруженные пулеметами или оснащенные боеприпасами.

Одной из целей проекта является создание роботизированного подразделения стоимостью не более 10 млн евро.

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