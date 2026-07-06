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05.07.2026, 20:52

В Иране продолжаются траурные мероприятия по Али Хаменеи: нового верховного лидера пока не видели на публике

Новости Мира 0 511

В Иране продолжаются масштабные траурные мероприятия по бывшему верховному лидеру страны Али Хаменеи, погибшему в конце февраля в результате совместных авиаударов Израиля и США. Власти называют церемонию «похоронами века» и ожидают, что в мероприятиях в Иране и Ираке примут участие от 15 до 20 миллионов человек., передает Lada.kz со ссылкой на BBC.com.

фото с сайта www.1lurer.am
фото с сайта www.1lurer.am

В воскресенье тысячи жителей, одетых в черное, собрались у Большой мечети Мосалла в Тегеране, где с этого дня выставлено тело аятоллы для прощания.

После гибели Али Хаменеи пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи. По данным СМИ, он также получил ранения во время американо-израильских ударов, однако с момента вступления в должность ни разу не появлялся на публике. Его отсутствие породило многочисленные слухи о состоянии здоровья. Появится ли новый верховный лидер на похоронах своего отца, остается одной из главных интриг траурной церемонии.

На церемонии прощания присутствовали три других сына Али Хаменеи — Масуд, Мостафа и Мейсам. Вместе с ними были президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди. Отсутствие Моджтабы Хаменеи наблюдатели связывают с возможными мерами безопасности.

По данным местных СМИ, участники церемонии скандировали антиамериканские лозунги и призывали отомстить за гибель бывшего верховного лидера.

В траурных мероприятиях также принимают участие официальные делегации десятков государств. Освещать церемонии прибыли около 800 зарубежных журналистов.

Траурная процессия продлится шесть дней. После трех дней прощания в Тегеране тело Али Хаменеи перевезут в Кум, где состоится заупокойная молитва в мечети Джамкаран. Затем процессия направится в иракские города Наджаф и Кербела, после чего тело вновь доставят в Иран.

Похороны состоятся в четверг в Мешхеде на территории мавзолея Имама Резы — одной из главных святынь шиитского ислама и крупнейшего места паломничества в стране.

После завершения церемонии памятные мероприятия продолжатся по всему Ирану еще 40 дней и завершатся только к первой годовщине со дня погребения Али Хаменеи.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти заинтересованы в мирном соглашении для прекращения конфликта. Комментируя продолжающиеся похороны, он сказал: «Мы дали им неделю на похороны, потому что мы добрые».

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