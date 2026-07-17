18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.83
536.83
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.07.2026, 07:18

«Это политический террор»: премьер Грузии рассказал о пяти попытках революции

Новости Мира 0 774

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране якобы были предприняты пять попыток революции. По его словам, большинство из них сопровождались насильственными действиями, а власти приняли ряд законов, чтобы предотвратить подобные сценарии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Official website of President of Azerbaijan Republic
© Official website of President of Azerbaijan Republic

Кобахидзе заявил о пяти попытках революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что за последние четыре года, по его оценке, в стране было предпринято пять попыток революции. При этом четыре из них, как утверждает глава правительства, носили насильственный характер.

Выступая в эфире телекомпании «Имеди», Кобахидзе заявил, что подобные события являются «политическим террором» и направлены на постоянную дестабилизацию ситуации в стране.

«Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим», — заявил премьер-министр.

Какие меры приняли власти

По словам Кобахидзе, правительство Грузии приняло ряд законодательных изменений, призванных пресечь подобные процессы.

Среди них он назвал закон «О прозрачности иностранного влияния», поправки в законодательство о проведении собраний и манифестаций, а также ужесточение административной ответственности.

Что сказал о критике закона

Глава грузинского правительства также заявил, что закон о прозрачности иностранного влияния был направлен на противодействие тому, что он назвал «политическим террором».

Критику этого документа со стороны западных партнеров Кобахидзе связал с той же кампанией, о которой говорил в своем выступлении.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь