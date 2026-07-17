«Это политический террор»: премьер Грузии рассказал о пяти попытках революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране якобы были предприняты пять попыток революции. По его словам, большинство из них сопровождались насильственными действиями, а власти приняли ряд законов, чтобы предотвратить подобные сценарии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Кобахидзе заявил о пяти попытках революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что за последние четыре года, по его оценке, в стране было предпринято пять попыток революции. При этом четыре из них, как утверждает глава правительства, носили насильственный характер.

Выступая в эфире телекомпании «Имеди», Кобахидзе заявил, что подобные события являются «политическим террором» и направлены на постоянную дестабилизацию ситуации в стране.

«Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим», — заявил премьер-министр.

Какие меры приняли власти

По словам Кобахидзе, правительство Грузии приняло ряд законодательных изменений, призванных пресечь подобные процессы.

Среди них он назвал закон «О прозрачности иностранного влияния», поправки в законодательство о проведении собраний и манифестаций, а также ужесточение административной ответственности.

Что сказал о критике закона

Глава грузинского правительства также заявил, что закон о прозрачности иностранного влияния был направлен на противодействие тому, что он назвал «политическим террором».

Критику этого документа со стороны западных партнеров Кобахидзе связал с той же кампанией, о которой говорил в своем выступлении.