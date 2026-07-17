18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.83
536.83
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.07.2026, 07:33

«Стоп» за три секунды до старта: Илон Маск замер в ожидании, но Starship так и не взлетела

Новости Мира 0 805

Испытательный запуск крупнейшей в мире ракеты Starship компании SpaceX был отменен всего за несколько секунд до старта. Автоматика остановила полет после того, как часть двигателей не вышла на рабочий режим. Илон Маск заявил, что новую попытку могут предпринять уже в начале следующей недели, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Запуск прервали за три секунды до старта

На космодроме Starbase в американском штате Техас SpaceX готовилась провести 13-й испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Однако обратный отсчет был остановлен буквально за три секунды до старта.

Во время зажигания двигателей телеметрия показала, что четыре из 33 двигателей не смогли выйти на необходимый режим работы. После этого автоматическая система безопасности отключила и остальные двигатели, предотвратив запуск. Над стартовой площадкой сразу поднялись густые клубы пара и дыма.

Этот случай стал первым, когда полноразмерный Starship отменил старт буквально в последние секунды перед взлетом.

Маск объяснил причину отмены полета

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что перед новой попыткой запуска специалисты заменят два двигателя. По его словам, наиболее вероятная дата следующего старта — начало следующей недели.

После отмены запуска инженеры приступили к сливу топлива из ракеты и подготовке комплекса к повторной попытке.

Несмотря на техническую неисправность, погодные условия полностью соответствовали требованиям для проведения испытаний.

На борту находились новые спутники Starlink

В рамках испытательного полета Starship должна была вывести на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения.

По плану аппараты должны были присоединиться к уже действующей спутниковой группировке SpaceX. Одновременно они должны были передавать изображения теплозащитного покрытия корабля во время полета, что позволило бы инженерам получить дополнительные данные о работе системы.

Продолжительность миссии оценивалась примерно в один час.

Возвращение первой ступени Super Heavy и самого корабля в этот раз не предусматривалось — после завершения программы они должны были приводниться в океане.

Почему Starship так важен

Starship остается ключевым проектом SpaceX и одним из главных элементов американской лунной программы Artemis.

Именно этот корабль NASA планирует использовать для доставки астронавтов на поверхность Луны. Для реализации программы агентство заключило контракты со SpaceX и компанией Blue Origin Джеффа Безоса на создание лунных посадочных модулей.

Ожидается, что уже в следующем году Starship и модуль Blue Moon пройдут испытания, необходимые для подготовки миссии Artemis III. Во время этой экспедиции планируется отработать стыковку корабля с посадочным модулем на околоземной орбите.

В дальнейшем, в рамках миссии Artemis IV, запуск которой ожидается не ранее 2028 года, один из этих аппаратов должен будет доставить двух астронавтов в район южного полюса Луны.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь