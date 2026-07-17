«Стоп» за три секунды до старта: Илон Маск замер в ожидании, но Starship так и не взлетела

Испытательный запуск крупнейшей в мире ракеты Starship компании SpaceX был отменен всего за несколько секунд до старта. Автоматика остановила полет после того, как часть двигателей не вышла на рабочий режим. Илон Маск заявил, что новую попытку могут предпринять уже в начале следующей недели, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Запуск прервали за три секунды до старта

На космодроме Starbase в американском штате Техас SpaceX готовилась провести 13-й испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Однако обратный отсчет был остановлен буквально за три секунды до старта.

Во время зажигания двигателей телеметрия показала, что четыре из 33 двигателей не смогли выйти на необходимый режим работы. После этого автоматическая система безопасности отключила и остальные двигатели, предотвратив запуск. Над стартовой площадкой сразу поднялись густые клубы пара и дыма.

Этот случай стал первым, когда полноразмерный Starship отменил старт буквально в последние секунды перед взлетом.

Маск объяснил причину отмены полета

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что перед новой попыткой запуска специалисты заменят два двигателя. По его словам, наиболее вероятная дата следующего старта — начало следующей недели.

После отмены запуска инженеры приступили к сливу топлива из ракеты и подготовке комплекса к повторной попытке.

Несмотря на техническую неисправность, погодные условия полностью соответствовали требованиям для проведения испытаний.

На борту находились новые спутники Starlink

В рамках испытательного полета Starship должна была вывести на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения.

По плану аппараты должны были присоединиться к уже действующей спутниковой группировке SpaceX. Одновременно они должны были передавать изображения теплозащитного покрытия корабля во время полета, что позволило бы инженерам получить дополнительные данные о работе системы.

Продолжительность миссии оценивалась примерно в один час.

Возвращение первой ступени Super Heavy и самого корабля в этот раз не предусматривалось — после завершения программы они должны были приводниться в океане.

Почему Starship так важен

Starship остается ключевым проектом SpaceX и одним из главных элементов американской лунной программы Artemis.

Именно этот корабль NASA планирует использовать для доставки астронавтов на поверхность Луны. Для реализации программы агентство заключило контракты со SpaceX и компанией Blue Origin Джеффа Безоса на создание лунных посадочных модулей.

Ожидается, что уже в следующем году Starship и модуль Blue Moon пройдут испытания, необходимые для подготовки миссии Artemis III. Во время этой экспедиции планируется отработать стыковку корабля с посадочным модулем на околоземной орбите.

В дальнейшем, в рамках миссии Artemis IV, запуск которой ожидается не ранее 2028 года, один из этих аппаратов должен будет доставить двух астронавтов в район южного полюса Луны.