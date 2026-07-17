Крошечный флаг СССР ушел с молотка за 80 тысяч долларов. Почему он стоит таких денег?

Небольшой флаг СССР, который американский астронавт Базз Олдрин взял с собой во время легендарной экспедиции «Аполлон-11», продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 80 тысяч долларов. Итоговая стоимость лота в несколько раз превысила предварительную оценку, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: pgnews.ru

Лунная реликвия превзошла ожидания покупателей

На торгах Sotheby's, состоявшихся 16 июля, с молотка ушел необычный исторический артефакт — советский флаг размером всего 4 на 6 дюймов (примерно 10 на 15 сантиметров). Организаторы рассчитывали выручить за него от 7 до 10 тысяч долларов, однако интерес коллекционеров оказался значительно выше, и финальная цена достигла 80 тысяч долларов.

Лот на продажу выставила семья американского астронавта Базза Олдрина.

Почему этот флаг считается уникальным

Особую ценность флагу придает его история. В июле 1969 года он находился на борту командного модуля Columbia во время миссии «Аполлон-11» — первой экспедиции, в ходе которой люди высадились на поверхность Луны.

На самом полотнище Олдрин собственноручно оставил надпись: «Летал на Луну на Apollo XI». Вместе с флагом новому владельцу передали подписанное астронавтом письмо, подтверждающее происхождение и подлинность реликвии.

Жест доброй воли во время космической гонки

По словам Базза Олдрина, советский флаг оказался в его личном комплекте не случайно. Он взял его с собой как символ уважения и доброй воли, подчеркивая, что высадка человека на Луну является достижением всего человечества, а не исключительно Соединенных Штатов.

Помимо советского знамени, в личном наборе астронавта находились флаги США, а также американских штатов Техас и Нью-Джерси.

Историческая миссия

20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые в истории человечества совершили посадку на поверхность Луны. Спустя десятилетия один из памятных символов этой миссии — небольшой советский флаг, побывавший в космосе, — вновь оказался в центре внимания, став одним из самых дорогих лотов аукциона благодаря своей уникальной истории.