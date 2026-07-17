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17.07.2026, 09:01

В России началась массовая распродажа АЗС: владельцы избавляются от заправок

Новости Мира 0 1 043

Российский рынок розничной торговли топливом столкнулся с серьезным кризисом. Как выяснили журналисты, владельцы независимых заправочных станций и даже крупнейшие нефтяные гиганты начали массово избавляться от своих активов, выставляя АЗС на продажу на популярных торговых площадках, сообщает Lada.kz. 

Фото: rtvi.com
Фото: rtvi.com

Более 150 заправок выставлены на продажу

На российских торговых площадках и специализированных сайтах появилось более 150 объявлений о продаже автозаправочных станций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов.

Стоимость объектов существенно различается и зависит от региона, технического оснащения, срока эксплуатации и формата бизнеса. Цена отдельных АЗС начинается от 1 млн рублей и достигает 150 млн рублей. При этом, по данным издания, сеть из 13 автозаправочных станций в Уфе выставлена на продажу за 350 млн рублей.

Владельцы объяснили причины продажи

Собственники автозаправочных станций рассказали, что решение о продаже бизнеса связано с ухудшением финансовой ситуации. Полученные от сделки средства они намерены направить на погашение долговых обязательств и стабилизацию своего финансового положения.

На продажу выставляют объекты и крупные сети

По информации «Известий», продажей отдельных автозаправочных станций занимаются не только независимые владельцы, но и крупные игроки рынка. Среди компаний, выставивших часть своих объектов, названы «Газпром» и «Лукойл».

Речь идет о заправочных станциях, расположенных в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской, Тюменской, Челябинской и Калужской областях, а также в Пермском крае.

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