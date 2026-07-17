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17.07.2026, 10:12

Лимит на выдачу тел военнослужащих ВСУ установили на Украине

Новости Мира 0 1 125

В моргах Чернигова и Черниговской области введены ограничения на ежедневную выдачу тел погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Официального подтверждения этой информации украинская сторона не публиковала, передает Lada.kz. 

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

По информации РИА Новости, полученной от источника в российских силовых структурах, в моргах Чернигова и Черниговской области введены суточные ограничения на выдачу тел погибших украинских военнослужащих их родственникам.

Как утверждает собеседник агентства, в медицинских учреждениях региона находятся сотни тел военнослужащих. По его словам, родственникам разрешается получать останки не более пяти погибших в сутки.

С чем, по утверждению источника, связаны ограничения

Источник РИА Новости заявил, что сотрудники медицинских учреждений сообщили о введении лимита на ежедневные захоронения. По его словам, такая мера объясняется опасениями относительно возможного роста упаднических настроений среди местных жителей.

При этом каких-либо официальных заявлений со стороны украинских властей или администрации Черниговской области, подтверждающих или опровергающих эту информацию, на момент публикации не поступало.

Материал основан на сообщении РИА Новости, которое ссылается на источник в российских силовых структурах. Независимого подтверждения изложенных сведений в настоящее время нет.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Это явление получило название- могилизация
17.07.2026, 06:11
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