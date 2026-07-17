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17.07.2026, 11:50

Не просто любовь к работе: психолог раскрыла, что на самом деле скрывает трудоголизм

Новости Мира 0 613

Постоянная занятость и стремление работать без остановки не всегда говорят о проблемах с психикой. Иногда трудоголизм становится способом справляться со стрессом, тревогой и внутренней неуверенностью, считает психолог Полина Токарева, сообщает Lada.kz со ссылкой на НСН.

Фото: accent.kz
Фото: accent.kz

Работа как способ контролировать тревогу

Трудоголизм сам по себе не считается отдельным заболеванием. По словам руководителя центра психологической помощи на Фонтанке Полины Токаревой, в некоторых случаях чрезмерная увлеченность работой может выполнять защитную функцию.

Специалист объяснила, что человек может постоянно загружать себя делами не только ради карьерного роста или финансового успеха. Иногда работа становится способом отвлечься от тревожных мыслей и сохранить ощущение контроля над своей жизнью.

«Зачем это лечить?» — отметила Токарева, подчеркнув, что отказ от привычки постоянно работать может привести к необходимости искать другие способы справляться с внутренним напряжением.

Почему люди становятся трудоголиками

По мнению психолога, причиной трудоголизма могут быть разные жизненные обстоятельства. Среди факторов, которые могут влиять на появление такой привычки, специалист назвала одиночество, стремление к идеалу и серьезные изменения в личной жизни.

«К тому же чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков. У людей появляется много свободного времени, и они не знают, чем себя занять. Это не только одиночество, это еще и внутренний перфекционизм», — пояснила она.

Работа в такой ситуации становится удобной сферой, где человек может направлять свои силы и чувствовать, что способен контролировать результат.

Когда трудоголизм становится проблемой

Психолог отметила, что высокая вовлеченность в профессиональную деятельность сама по себе не является негативным явлением. Многие люди получают удовольствие от работы и стремятся развиваться в своей сфере.

Однако поводом обратиться за помощью может стать ситуация, когда работа начинает вытеснять другие важные части жизни — отношения, отдых, здоровье и личное время.

По словам Токаревой, чрезмерная занятость иногда становится способом компенсировать внутреннюю неуверенность.

«Если человек перестанет быть трудоголиком, то как он будет справляться с тревогой? Зачастую это просто неуверенные в себе люди. И это тоже такой способ справиться с неуверенностью в себе. Это такая компенсация», — заключила специалист.

Таким образом, сама любовь к работе не является проблемой. Важно обращать внимание на то, помогает ли человеку профессиональная активность жить полноценнее или становится единственным способом избегать внутренних переживаний.

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