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17.07.2026, 13:20

Ученые нашли в грейпфруте вещество, способное защитить печень от опасного заболевания

Новости Мира 0 618

Китайские исследователи обнаружили, что природное соединение неогесперидин, содержащееся в грейпфрутах и горьких апельсинах, помогает уменьшить накопление жира в печени. По мнению ученых, это открытие может стать основой для создания новых препаратов против одного из самых распространенных хронических заболеваний печени, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Неожиданное открытие ученых

Китайские ученые выяснили, что неогесперидин – природное вещество, содержащееся в грейпфрутах и горьких апельсинах, – способен снижать накопление жировых отложений в печени. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Phytotherapy Research.

Авторы работы отмечают, что речь идет о неалкогольной жировой болезни печени – одном из наиболее распространенных хронических заболеваний этого органа. Патология развивается из-за избыточного накопления жира в клетках печени и со временем может привести к воспалению тканей, циррозу и повышению риска преждевременной смерти.

Как проводилось исследование

Чтобы оценить лечебный потенциал неогесперидина, специалисты провели серию лабораторных экспериментов на клеточных культурах, а также испытания на мышах, у которых жировая болезнь печени была вызвана рационом с высоким содержанием жиров.

Полученные результаты показали, что соединение заметно уменьшало накопление липидов как в клетках, так и в печени лабораторных животных.

Как выяснили исследователи, неогесперидин взаимодействует с ферментом ECHS1, который играет ключевую роль в процессе β-окисления жирных кислот. Именно этот механизм позволяет организму эффективно расщеплять жиры и использовать их в качестве источника энергии. Кроме того, вещество препятствовало разрушению данного фермента, благодаря чему процесс переработки жиров происходил активнее.

Какие перспективы открывает исследование

Ученые также установили, что положительный эффект связан с воздействием на сигнальный путь PPARα, отвечающий за обмен жирных кислот и нормальное функционирование печени.

По мнению авторов исследования, неогесперидин может стать перспективной основой для разработки новых лекарственных препаратов против неалкогольной жировой болезни печени.

При этом специалисты призывают не делать преждевременных выводов. Пока эффективность соединения подтверждена только в лабораторных условиях и в экспериментах на животных. Чтобы оценить его безопасность и лечебный эффект для человека, необходимы масштабные клинические исследования.

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