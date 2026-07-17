Опасный совет из соцсетей массово выводит смартфоны из строя

Во время аномальной жары пользователи все чаще пытаются охладить перегревающиеся смартфоны в холодильниках и морозильных камерах. Однако специалисты предупреждают: такой способ может привести к серьезным повреждениям устройства и дорогостоящему ремонту, сообщает Lada.kz со ссылкой на TechSpot.

Фото: prokazan.ru

Вирусный совет обернулся массовыми поломками

В Великобритании на фоне высокой температуры воздуха набирает популярность опасный тренд из социальных сетей. Пользователям рекомендуют помещать перегревшиеся смартфоны, планшеты и другие электронные устройства в холодильник или даже морозильную камеру, чтобы быстро снизить их температуру.

Как сообщает TechSpot, специалисты по ремонту техники уже фиксируют последствия подобных экспериментов. По словам владельца одной из британских мастерских Джейми Фарнелла, после такого «охлаждения» устройства нередко выходят из строя. Он рассказал, что один из клиентов принес iPad со вздувшимся аккумулятором, который позже взорвался.

Почему холодильник опасен для электроники

Эксперты объясняют, что проблема возникает из-за резкого перепада температур. Когда сильно нагретый гаджет оказывается в холодной среде, температура его внутренних компонентов быстро опускается ниже точки росы. В результате внутри корпуса начинает образовываться конденсат.

Влага оседает на электронных платах, разъемах, динамиках и других элементах устройства. После возвращения телефона или планшета в теплое помещение процесс продолжается, что значительно повышает вероятность коррозии контактов и короткого замыкания.

Кроме того, резкое охлаждение способно негативно сказаться на дисплее, защитном стекле, герметичных уплотнителях, клеевых соединениях, внутренних компонентах и аккумуляторе.

Еще один популярный миф оказался бесполезным

TechSpot также напомнил о другом распространенном совете — сушить намокшие смартфоны в емкости с рисом. По данным издания, этот способ не позволяет эффективно удалить влагу из внутренних частей устройства. Более того, мелкие частицы риса могут попасть в разъемы, динамики и другие элементы, что только усложнит дальнейший ремонт.

Как правильно охлаждать смартфон

Производители электроники, включая Apple и Samsung, рекомендуют не использовать холодильник или морозильную камеру для охлаждения перегревшихся устройств.

Если смартфон сильно нагрелся, специалисты советуют прекратить его использование, убрать из-под прямых солнечных лучей и оставить в прохладном затененном месте. После того как устройство естественным образом остынет, им можно пользоваться снова без риска повредить внутренние компоненты.