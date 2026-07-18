Почему пломбир кажется вкуснее других видов мороженого – неожиданное объяснение

По словам специалиста, знакомый вкус пломбира вызывает чувство комфорта и пробуждает воспоминания благодаря сочетанию физиологических особенностей восприятия и эмоциональной памяти, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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По словам менеджера по развитию продукта и пилотного производства компании «Арнест ЮниРусь» Юлии Степочкиной, вкус классического пломбира у многих ассоциируется с детством не случайно.

Все дело в физиологии и психологии одновременно. Молочный жир – это природный носитель вкуса и текстуры. Он дарит ту самую обволакивающую «пломбирность», которую невозможно получить на воде или соке. А еще жир – это триггер сытости и комфорта для нашего мозга. Именно поэтому сливочная основа всегда выигрывает у фруктового льда в битве за статус продукта, который хочется брать снова и снова, - рассказала эксперт.

Специалист также отметила, что с годами пломбир становится частью личных и семейных воспоминаний. Вкус и аромат способны выступать своеобразными «ключами» к памяти: сочетание молока, сливок и ванильных нот помогает человеку мысленно вернуться к событиям прошлого. По ее мнению, пломбир относится к тем продуктам, которые объединяют представителей разных поколений благодаря общим вкусовым ассоциациям.

Еще одной особенностью эксперт назвала стремление потребителей на подсознательном уровне выбирать не новые вкусы, а привычные. Она пояснила, что именно цельное молоко и свежие сливки, а не сухое обезжиренное молоко или растительные жиры, формируют тот самый вкус, который многие запомнили с детства.

Отдельно Юлия Степочкина рассказала, почему ГОСТ 1941 года до сих пор остается ориентиром для производителей. По ее словам, этот стандарт определял не только процент жирности, но и общую концепцию продукта: пломбир должен быть плотным, но при этом нежным, сладким, однако без излишней приторности.

Эксперт отметила, что при разработке современных рецептур специалисты нередко используют параметры того стандарта в качестве отправной точки. Несмотря на то, что сырье и технологии производства сегодня значительно изменились, производители по-прежнему стремятся сохранить насыщенный молочный вкус и чистое послевкусие, которые считаются характерными чертами классического пломбира.