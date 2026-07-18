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18.07.2026, 11:11

В Японии аэропорт начал охранять робот-волк: необычная технология отпугивает животных от самолетов

Новости Мира 0 819

В японском аэропорту Кусиро начали использовать автономного робота Monster Wolf, который круглосуточно патрулирует территорию и отпугивает диких животных, снижая риск их столкновения с воздушными судами. передает Lada.kz со ссылкой на The Mainichi.

Фото: (с) Ohta Seiki
Фото: (с) Ohta Seiki

Робот-волк вышел на дежурство в аэропорту

В аэропорту Кусиро, расположенном на острове Хоккайдо в Японии, внедрили автономное устройство Monster Wolf («Волк-монстр») для защиты взлетно-посадочных полос от диких животных.

Необычный робот установлен на самоходной газонокосилке, оснащенной системой GPS-навигации. Устройство самостоятельно патрулирует закрытую территорию аэропорта протяженностью около 250 метров.

Как работает Monster Wolf

Робот оборудован инфракрасными датчиками, которые позволяют обнаруживать лис, кроликов и других небольших животных. После фиксации движения устройство воспроизводит один из 50 различных звуков, включая волчий вой, чтобы отпугнуть незваных гостей от территории аэродрома.

Такое решение призвано снизить вероятность появления животных рядом с самолетами и предотвратить возможные инциденты во время взлета и посадки воздушных судов.

Первое полномасштабное применение технологии

По информации компании Hokkaido Airports Co., аэропорт Кусиро стал первым в Японии, где автономный Monster Wolf начали использовать в полномасштабном режиме.

Решение о внедрении технологии было принято после двухлетних испытаний, стартовавших в 2024 году. По итогам тестирования специалисты пришли к выводу, что робот эффективно сокращает количество случаев появления мелких животных на территории аэропорта.

Ожидаемый эффект

Руководитель подразделения по эксплуатации аэропорта Кусиро Акихиро Миками отметил, что применение робота позволит повысить безопасность полетов за счет снижения риска столкновения самолетов с животными. Кроме того, использование автономного устройства должно сделать работу по отпугиванию дикой фауны более эффективной и менее трудоемкой.

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