Большинство отдыхающих совершают эту ошибку: эксперт объяснил, почему нельзя быстро выходить из моря

Короткое купание в море помогает освежиться, но не позволяет организму получить всю пользу морской воды, поэтому специалисты рекомендуют проводить в ней не менее 30 минут, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Почему нескольких минут в море недостаточно

Многие отдыхающие заходят в море всего на несколько минут, чтобы охладиться, а затем возвращаются на берег. Однако, по словам экспертов, такая привычка не позволяет организму получить все преимущества морской воды.

Как рассказал эксперт Хесус Васкес в беседе с HuffPost, для достижения положительного эффекта рекомендуется проводить в море не менее 30 минут.

Морская вода создает естественную нагрузку

По словам специалиста, во время пребывания в воде организм постоянно находится в работе. Волны заставляют человека удерживать равновесие, благодаря чему в процесс включаются мышцы ног, живота и спины. Такая нагрузка считается мягкой, но при этом достаточно эффективной.

Купание помогает уменьшить отеки

Еще одним преимуществом морской воды эксперт назвал ее естественное давление на тело. Оно действует как компрессия, улучшая венозный отток крови и стимулируя лимфодренаж.

По словам Васкеса, это способствует уменьшению отеков и снижению ощущения тяжести в ногах, что особенно важно для людей, склонных к подобным проблемам.

Организм охлаждается быстрее

Специалист также отметил, что морская вода эффективно отводит тепло от тела. Благодаря этому организм охлаждается значительно быстрее, чем при нахождении на суше, что особенно актуально в жаркую погоду.

Сколько времени рекомендуют проводить в море

Эксперт считает, что 30 минут и более в морской воде позволяют не только освежиться, но и получить заметную пользу для мышц, сосудов и общего самочувствия. Именно поэтому он рекомендует не спешить выходить из моря сразу после того, как удалось охладиться.