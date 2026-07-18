Большинство отдыхающих совершают эту ошибку: эксперт объяснил, почему нельзя быстро выходить из моря

Короткое купание в море помогает освежиться, но не позволяет организму получить всю пользу морской воды, поэтому специалисты рекомендуют проводить в ней не менее 30 минут, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Многие отдыхающие заходят в море всего на несколько минут, чтобы охладиться, а затем возвращаются на берег. Однако, по словам экспертов, такая привычка не позволяет организму получить все преимущества морской воды.
Как рассказал эксперт Хесус Васкес в беседе с HuffPost, для достижения положительного эффекта рекомендуется проводить в море не менее 30 минут.
По словам специалиста, во время пребывания в воде организм постоянно находится в работе. Волны заставляют человека удерживать равновесие, благодаря чему в процесс включаются мышцы ног, живота и спины. Такая нагрузка считается мягкой, но при этом достаточно эффективной.
Еще одним преимуществом морской воды эксперт назвал ее естественное давление на тело. Оно действует как компрессия, улучшая венозный отток крови и стимулируя лимфодренаж.
По словам Васкеса, это способствует уменьшению отеков и снижению ощущения тяжести в ногах, что особенно важно для людей, склонных к подобным проблемам.
Специалист также отметил, что морская вода эффективно отводит тепло от тела. Благодаря этому организм охлаждается значительно быстрее, чем при нахождении на суше, что особенно актуально в жаркую погоду.
Эксперт считает, что 30 минут и более в морской воде позволяют не только освежиться, но и получить заметную пользу для мышц, сосудов и общего самочувствия. Именно поэтому он рекомендует не спешить выходить из моря сразу после того, как удалось охладиться.
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