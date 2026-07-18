Зинедин Зидан возвращается: легенда возглавит официально сборную Франции

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на TengriSport .

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Зидан сменит Дешама после чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет главным тренером национальной команды, сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Зидан приступит к работе после окончания выступления сборной Франции на чемпионате мира 2026 года. На посту наставника он сменит Дидье Дешама, который покинет сборную после завершения мирового первенства.

Как отмечается, Зидан уже сформировал свой тренерский штаб, а официальное подписание документов ожидается в течение этого месяца. Под его руководством сборная Франции выступит в Лиге наций, а также примет участие в чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.

Один из величайших футболистов в истории

Зинедин Зидан считается одним из самых выдающихся игроков мирового футбола. Он родился в Марселе в 1972 году и начал профессиональную карьеру во французских клубах «Канн» и «Бордо», после чего выступал за туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

За время клубной карьеры Зидан трижды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и получил множество индивидуальных наград, включая «Золотой мяч» в 1998 году.

В составе сборной Франции он провел 108 матчей и забил 31 гол. Именно Зидан был одним из лидеров команды, которая выиграла домашний чемпионат мира 1998 года, а затем стала победителем чемпионата Европы 2000 года.

Успешная тренерская карьера

Тренерскую деятельность Зидан начал в системе мадридского «Реала». После работы с резервной командой «Кастилья» в 2016 году он возглавил основную команду клуба.

За два с половиной сезона французский специалист добился уникального достижения, трижды подряд выиграв Лигу чемпионов УЕФА – в 2016, 2017 и 2018 годах. Кроме того, под его руководством «Реал» дважды становился чемпионом Испании и завоевал ряд других престижных трофеев.

После ухода из мадридского клуба в 2021 году Зидан не тренировал команды, ожидая нового предложения. Теперь он возвращается в большой футбол уже в качестве наставника национальной сборной своей страны.

Франция завершает выступление на ЧМ-2026

Нужно отметить, что сборная Франции не смогла выйти в финал чемпионата мира 2026 года. В полуфинальном матче команда уступила Испании со счетом 0:2.

Первый мяч был забит после пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль, а на 58-й минуте преимущество испанцев увеличил Педро Порро.

После поражения французской сборной в стране произошли уличные беспорядки.