Первое свидание без будущего? Нейропсихолог назвала признаки несовместимости

Некоторые признаки того, что отношения могут не сложиться, можно заметить уже на первом свидании – нейропсихолог рассказала, на какие сигналы стоит обратить внимание, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Какие сигналы мозг считывает в первые минуты общения

По словам нейропсихолога «СМ-Клиника» Светланы Пули, отсутствие так называемой «химии» между людьми на первом свидании – это не случайность, а результат того, как мозг оценивает взаимодействие.

По словам специалиста, романтическую «химию» можно объяснить с точки зрения нейропсихологии как нейронную синхронизацию.

То, что романтики называют химией, нейропсихология описывает как нейронную синхронизацию. Когда двум людям комфортно вместе, у них непроизвольно подстраиваются темп речи, дыхание, жесты. Если же вы постоянно перебиваете друг друга, попадаете в неловкие паузы, а ритм разговора все время сбивается – это сигнал, что базовой подстройки не происходит, - пояснила психолог.

Почему важно обращать внимание на реакцию на отказ

Еще одним важным показателем совместимости нейропсихолог назвала отношение человека к несогласию.

По ее словам, эмоционально зрелый человек спокойно воспринимает мягкий отказ или отличную точку зрения. Если же даже незначительное несогласие вызывает раздражение, попытки обесценить собеседника или скрытую обиду, мозг воспринимает такие сигналы как признак потенциальной небезопасности. Подобное поведение, по мнению специалиста, может свидетельствовать о том, как человек будет вести себя во время будущих конфликтов.

Как отношение к окружающим помогает понять человека

Светлана Пуля также советует обратить внимание на то, как человек общается не только с партнером, но и с окружающими людьми.

Во время свидания многие стараются произвести хорошее впечатление, однако в разговоре с официантами, таксистами или другим обслуживающим персоналом чаще проявляются привычные модели поведения.

По словам эксперта, пренебрежительное отношение к окружающим может стать сигналом того, как человек впоследствии будет общаться со своим партнером. Кроме того, если собеседник совсем не интересуется мнением другого человека, не задает встречных вопросов и говорит только о себе, это может свидетельствовать не о застенчивости, а о неспособности воспринимать партнера как самостоятельную личность.

Три совета перед тем, как делать выводы

Нейропсихолог дала несколько рекомендаций тем, кто только начинает знакомство.

Прежде всего она советует не спешить с выводами. Сильное сердцебиение, волнение и «бабочки в животе» далеко не всегда означают влюбленность — иногда так организм реагирует на тревогу рядом с эмоционально небезопасным человеком.

Также эксперт рекомендует задать собеседнику искренний вопрос о жизненных ценностях и посмотреть, насколько спокойно он относится к различию во взглядах.

Еще один совет – не идеализировать человека. По словам специалиста, мозг склонен самостоятельно достраивать образ «идеального партнера», однако оценивать стоит реальные поступки и поведение, которые можно наблюдать здесь и сейчас.

В завершение Светлана Пуля отметила, что несовместимость редко проявляется открыто. Чаще всего она становится заметна именно через небольшие детали общения, поэтому задача первого свидания – не столько влюбиться, сколько внимательно присмотреться к человеку.