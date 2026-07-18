В России кота начали сдавать в аренду ради одного древнего ритуала

В российской Перми появилось необычное объявление: местным жителям предлагают взять кота в аренду, чтобы он первым переступил порог нового дома в соответствии со старинной традицией, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) Авито

Необычная услуга для новоселов

В Перми владельцы кота разместили необычное объявление, адресованное тем, кто переезжает в новую квартиру или дом. Они предлагают арендовать питомца, чтобы тот первым вошел в новое жилье, следуя давнему обычаю.

Авторы объявления обещают, что кот первым переступит порог, потрется о стены и углы, а также принесет в дом удачу, благополучие и достаток. При этом отмечается, что услуга предназначена исключительно для новоселов.

Героем объявления стал черно-белый кот

К объявлению прикреплена фотография черно-белого кота, лежащего на полу и настороженно смотрящего в объектив камеры. Именно этого питомца предлагают пригласить для проведения символического обряда перед заселением.

Откуда появилась традиция

Обычай первым запускать кошку в новый дом существует с древних времен. Согласно славянским поверьям, считалось, что кошка способна чувствовать присутствие духов, обитающих в жилище, и устанавливать с ними своеобразный контакт. Именно поэтому животному доверяли первым переступать порог нового дома, надеясь, что это принесет семье спокойствие, благополучие и защиту.