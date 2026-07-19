Названы привычки после 40 лет, которые могут незаметно разрушать здоровье мозга

Некоторые повседневные привычки в возрасте 40–50 лет способны повышать риск развития деменции в пожилом возрасте, предупредил врач-невролог, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Какие привычки могут навредить мозгу

На первый взгляд безобидные ежедневные привычки способны негативно сказаться на здоровье мозга и в будущем увеличить вероятность развития деменции, рассказал невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин.

По словам специалиста, многие действия, которые люди считают нормой, постепенно ухудшают когнитивные функции.

Например, привычка скроллить ленту и читать новости во время еды и перед сном создает когнитивную перегрузку. Из-за этого мозг переходит в режим поверхностного сканирования, нейронные связи не формируются глубоко, и функция запоминания атрофируется, - предупредил Мацокин.

Скроллинг перегружает мозг

Как пояснил врач, непрерывное потребление большого количества информации создает когнитивную перегрузку. В результате мозг начинает работать в режиме поверхностного восприятия информации, что мешает полноценному формированию нейронных связей. Со временем это может негативно сказаться на способности запоминать новую информацию.

Почему важно поддерживать общение

Еще одним фактором риска специалист назвал социальную изоляцию. По его словам, для нормальной работы мозгу необходимы интеллектуальные нагрузки и живое общение.

Обсуждение прочитанных книг, участие в настольных играх, беседы с друзьями и другие виды социальной активности помогают формировать так называемый когнитивный резерв. Именно он способен снизить вероятность развития деменции в пожилом возрасте.

Недостаток сна повышает риски

Особое внимание врач уделил качеству и продолжительности сна. По его словам, сон менее шести часов представляет серьезную опасность для здоровья мозга.

Именно ночью активизируется работа глимфатической системы, которая очищает мозг от токсичного белка бета-амилоида. Этот белок считается одним из основных маркеров болезни Альцгеймера. При этом, отметил специалист, сон должен быть глубоким и естественным, без искусственного воздействия лекарственных препаратов.

Ухудшение слуха тоже влияет на память

По словам Игоря Мацокина, одним из недооцененных факторов риска деменции является снижение слуха.

Он объяснил, что при ухудшении слухового восприятия мозгу приходится расходовать дополнительные ресурсы на распознавание звуков. Из-за этого ему остается меньше возможностей для обработки и запоминания новой информации, что со временем может отрицательно сказаться на когнитивных способностях.