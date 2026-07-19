США нанесли новые удары по Ирану после гибели американских военных в Иордании

После ракетной атаки и удара беспилотников по территории Иордании погибли двое американских военнослужащих, еще один считается пропавшим без вести. В ответ Вооруженные силы США начали новую серию авиаударов по объектам в Иране. По данным американского командования, операция направлена на снижение военного потенциала Тегерана и сил Корпуса стражей исламской революции, передёт Lada.kz со ссылкой на DW .

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Двое американских военнослужащих погибли в результате атаки баллистическими ракетами и беспилотниками по территории Иордании, которую, по данным США, осуществил Иран. Еще один военнослужащий числится пропавшим без вести. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В командовании также сообщили, что четверых американских военных доставили в медицинские учреждения Иордании для оказания помощи. Еще несколько военнослужащих получили легкие ранения и после лечения вернулись к выполнению своих обязанностей.

Как отмечают американские военные, с учетом последних событий официально подтвержденное число погибших военнослужащих США в ходе войны с Ираном увеличилось до 16 человек.

По информации The Wall Street Journal, ссылающейся на американских чиновников, удар был нанесен по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Этот объект американские войска использовали для вылетов боевой авиации в рамках военной кампании против Ирана. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что в результате атаки на базе были уничтожены два истребителя и три самолета.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

"Это очень печально. Нам тяжело такое видеть. Но это на благо нашей страны", — заявил он телеканалу NewsNation.

Министр обороны США Пит Хегсет также отреагировал на произошедшее, опубликовав сообщение CENTCOM в социальной сети X.

"Да хранит вас Бог, герои. Ваша жертва лишь укрепляет нашу решимость", — написал он.

Позже Центральное командование США сообщило о начале новой серии авиаударов по территории Ирана.

"Эти удары направлены на дальнейшее снижение способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, а также на быстрое наказание сил Корпуса стражей исламской революции, которые прошлой ночью атаковали американских военнослужащих в Иордании", — говорится в сообщении.

По данным американской стороны, это уже восьмая ночь подряд, в течение которой США наносят авиаудары по территории Ирана.

Американские СМИ также отмечают, что в соответствии с действующими правилами Пентагона имена погибших военнослужащих не будут обнародованы ранее чем через 24 часа после уведомления их ближайших родственников. Имена раненых, как правило, также не разглашаются.

Кроме того, несколькими часами ранее Государственный департамент США распространил предупреждение для американских граждан по всему миру, призвав соблюдать повышенную осторожность на фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке.