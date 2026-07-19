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19.07.2026, 09:38

Тихий убийца суставов в вашем кармане: как обычный смартфон превращает руки в клешни

Новости Мира 0 611

Ежедневное залипание в экранах телефонов обходится человечеству слишком дорого. Врачи предупреждают: безобидное пролистывание ленты новостей и переписки в мессенджерах наносят серьезный анатомический урон нашим пальцам и кистям, провоцируя опасные хронические заболевания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: freepik
Фото: freepik

Невидимая угроза в вашей ладони: что такое «палец для сообщений»

Современный человек проводит со смартфоном в руках бóльшую часть дня — от утреннего скроллинга соцсетей до вечернего просмотра сериалов и оплаты счетов. Однако наше тело к таким нагрузкам биологически не готово. Из-за монотонных движений и постоянного напряжения возник термин «texting thumb» («палец для сообщений»).

Это не просто усталость, а комплекс симптомов: скованность в суставах, пульсирующая боль и характерный щелчок при попытке согнуть или разогнуть большой палец. Если игнорировать эти «звоночки», обычный дискомфорт быстро перерастет в туннельный синдром запястья, артрит или теносиновит де Кервена (крайне болезненное воспаление сухожилий).

«Наши анатомические особенности не рассчитаны на то, чтобы мы целыми днями удерживали и кликали по тяжелому стеклу», — комментирует Юджин Цай, ведущий хирург отделения ортопедии медицинского центра Cedars-Sinai. — «Чтобы гаджеты не разрушали нас, нужно кардинально менять культуру их использования».

Почему старые болезни «помолодели» и стали массовыми

Проблема не нова: еще 20 лет назад владельцы первых кнопочных телефонов с полноценной клавиатурой страдали от «синдрома BlackBerry». Но сегодня ситуация обострилась до предела. Экранные панели стали огромными, сами устройства — тяжелыми, а время, которое мы проводим перед дисплеем, выросло в разы. В итоге то, что раньше считалось редкой профессиональной травмой, превратилось в массовую проблему.

Лайфхаки, которые спасут ваши кисти

Врачи-реабилитологи Центра кисти University of Kentucky HealthCare подчеркивают: глупо призывать людей полностью отказаться от мобильных. Нужно просто научить суставы и технику сосуществовать безопасно.

Вот что рекомендуют эксперты:

  • Меняйте хват и руки. Не залипайте часами в одной позе. Перекладывайте телефон из правой руки в левую и старайтесь скроллить указательным пальцем вместо большого.

  • Используйте аксессуары. Попсокеты, кольца-держатели и круглые фиксаторы на задней крышке — это не просто декор. Они перераспределяют вес гаджета, снимая критическую нагрузку с мелких суставов кисти.

  • Включите диктовку. Голосовой ввод текста — идеальный способ дать пальцам передышку при отправке длинных сообщений.

  • Отрегулируйте экран. Увеличьте шрифт в настройках системы. Это позволит держать телефон чуть дальше от лица, автоматически распрямляя зажатые локти и запястья.

Спасительная гимнастика: как размять руки за 2 минуты

Если после рабочего дня вы чувствуете тяжесть в руках, сделайте короткую разминку:

  1. Наклоны ладоней: плавно сгибайте и разгибайте запястье вперед-назад, мягко помогая себе второй рукой.

  2. Круговые движения: покрутите большими пальцами сначала по часовой стрелке, затем против.

  3. Растяжка для пальцев: положите ладонь на стол и максимально отведите большой палец в сторону от остальных, зафиксировав положение на 30 секунд.

Важно: Если боль, онемение суставов или покалывание не проходят даже после отдыха, использования мазей или прикладывания льда — не занимайтесь самолечением и обратитесь к хирургу или ортопеду. На ранних стадиях исправить ситуацию можно простой профилактикой, но запущенный артрит или «щелкающий палец» могут потребовать серьезного лечения.

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