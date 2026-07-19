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19.07.2026, 10:05

Слабоумие или экономия бензина? Почему греки массово ездят по рухнувшему в реку мосту

Новости Мира 0 672

Жители Греции продолжают пересекать реку по мосту, серьезно поврежденному во время разрушительного шторма «Даниэль». Несмотря на предупреждающие знаки и официальный запрет, многие автомобилисты предпочитают рискованный маршрут долгому объезду, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Thanasis Kaliakoudas / LarissaNet
Фото: Thanasis Kaliakoudas / LarissaNet

Последствия разрушительного шторма

Осенью 2023 года мощный шторм «Даниэль» обрушился на Ливию и ряд стран юго-восточной Европы. Одной из наиболее пострадавших стала Греция, где стихия нанесла серьезный ущерб транспортной инфраструктуре.

По официальным данным, непогода разрушила 79 мостов. Среди них оказалась переправа через реку Пиньос, расположенная неподалеку от города Лариса. Именно этот мост попал в объективы фотографов и до сих пор остается объектом повышенного внимания.

Водители продолжают рисковать

Несмотря на то что центральная часть моста просела почти до уровня воды, местные жители продолжают пользоваться переправой. Нередко по ней проезжают и туристы, которые следуют указаниям навигационных сервисов и не подозревают о повреждениях.

По информации местного издания, перед аварийным участком отсутствуют физические барьеры, перекрывающие движение. На месте установлены лишь дорожные знаки, предупреждающие об опасности.

Желание сэкономить время оказывается сильнее

Основной причиной, по которой автомобилисты продолжают пользоваться аварийной переправой, остается необходимость делать большой объезд. Альтернативный маршрут значительно увеличивает время в пути, поэтому некоторые водители предпочитают нарушить запрет и подвергнуть себя опасности.

История разрушенного моста стала наглядным примером того, как стремление сократить дорогу может привести к серьезным последствиям, особенно когда речь идет о поврежденной инфраструктуре после стихийного бедствия.

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