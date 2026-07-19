Как атака БПЛА на склады Wildberries перепишет правила игры для миллионов продавцов и покупателей

После атаки беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Электростали и Котовске компания может столкнуться с ущербом, который, по оценкам экспертов, достигает 50 млрд рублей. Два крупнейших распределительных центра временно остановили работу, а товары с этих складов сняты с продажи, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Ведомости ".

Максим Стулов / Ведомости

Wildberries может лишиться части логистических мощностей

Атака беспилотников на логистические комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях может привести к многомиллиардным потерям. По оценкам консультантов рынка недвижимости, компания временно потеряла около 350 тысяч квадратных метров складских площадей, что составляет примерно 7% всей логистической инфраструктуры маркетплейса.

Стоимость самих логистических комплексов оценивается более чем в 20 млрд рублей. Однако с учетом складского оборудования и товарных запасов общий размер ущерба может достигнуть 50 млрд рублей.

При этом официально в Wildberries не комментируют возможные финансовые потери.

Восстановление может занять до двух лет

Эксперты отмечают, что окончательные масштабы ущерба станут известны только после проведения технической экспертизы.

По предварительным оценкам, восстановление поврежденной инфраструктуры займет от одного до двух лет.

Если объекты были застрахованы, часть расходов может покрыть страховая компания. Однако специалисты считают, что наиболее серьезные последствия для маркетплейса связаны не с повреждением зданий, а с нарушением всей логистической цепочки.

Ожидается, что в ближайшие недели Wildberries будет перераспределять товарные запасы между другими распределительными центрами. Это может привести к увеличению сроков доставки заказов, а логистические расходы компании, по оценкам экспертов, в течение месяца способны вырасти как минимум в два раза.

Компания перестраивает логистику

Несмотря на остановку двух крупных складов, специалисты считают, что распределенная сеть логистических центров позволит Wildberries сохранить работу сервиса.

Для продавцов уже изменили маршруты поставок. Грузы, которые должны были поступить в Котовск, разрешено без штрафов перенаправлять в Рязань и Воронеж. Вместо Электростали товары теперь принимают склады в Рязани, Владимире, Туле и Твери в зависимости от категории продукции.

Кроме того, компания разрешила отменять ранее оформленные поставки без применения штрафных санкций, а также временно обнулила повышающие коэффициенты на логистику и хранение при смене склада.

Что произошло

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько российских регионов. Среди целей оказались логистические центры Wildberries в Электростали и Котовске.

На складе в Котовске, по официальным данным, погибли семь сотрудников, еще свыше 40 человек получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

В Wildberries сообщили, что сотрудники обоих комплексов были оперативно эвакуированы. Пожар в Котовске удалось локализовать и ликвидировать, тогда как в Электростали продолжают работу экстренные службы.

Основатель компании Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших и сообщила об открытии горячей линии для родственников работников.

Что будет с компенсациями продавцам

После происшествия Wildberries временно снял с продажи товары, находившиеся на пострадавших складах.

Вопрос компенсаций остается открытым. Эксперты обращают внимание, что новая редакция оферты маркетплейса, вступившая в силу 7 июля, расширила перечень обстоятельств непреодолимой силы. Теперь к ним относятся последствия боевых действий, применение беспилотников, введение военного или чрезвычайного положения и другие подобные ситуации. В таких случаях площадка освобождается от ответственности за утрату или повреждение товаров.

Добровольная программа страхования, которую Wildberries реализует совместно со «СберСтрахованием», также не предусматривает выплаты при ущербе, причиненном беспилотниками. Она распространяется только на стандартные операционные риски, возникающие во время хранения и перевозки товаров.

Тем не менее Татьяна Ким заявила, что компания намерена оказать продавцам финансовую поддержку и сейчас прорабатывает механизм компенсаций. Подробности обещают сообщить позднее.

Кроме того, Wildberries выплатит семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей, а пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, — по 1 млн рублей.