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19.07.2026, 12:31

США призвали своих граждан по всему миру к повышенной осторожности

Новости Мира 0 586

Государственный департамент США обратился к американским гражданам с призывом соблюдать повышенные меры предосторожности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве предупредили о возможных рисках для безопасности, перебоях в авиасообщении и вероятности новых атак на объекты, связанные с интересами Соединенных Штатов. Особое внимание рекомендуется уделять официальным предупреждениям американских дипломатических представительств, передаёт Lada.kz  со ссылкой на Госдеп США.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Государственный департамент США распространил глобальное предупреждение для американских граждан, находящихся за пределами страны. Поводом стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое, по оценке Вашингтона, может привести к дополнительным угрозам безопасности для граждан США по всему миру.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном уровне.

"Государственный департамент США рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность. Гражданам США, находящимся за границей, следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в предупреждениях по безопасности, публикуемых ближайшим посольством или консульством США", — говорится в тексте.

В ведомстве также предупредили, что отмена авиарейсов и периодическое закрытие воздушного пространства могут вызвать серьезные перебои в международном авиасообщении и повлиять на планы путешественников.

Кроме того, Госдеп напомнил, что американские дипломатические представительства уже подвергались нападениям в различных странах, причем подобные инциденты происходили не только на Ближнем Востоке.

"Группы, поддерживающие Иран, могут атаковать другие объекты, связанные с интересами США за рубежом, а также места, связанные с Соединёнными Штатами и (или) американскими гражданами по всему миру", — указывается в предупреждении.

Американским гражданам рекомендовано внимательно следить за обновлением информации при планировании поездок, а также регулярно проверять сообщения посольств и консульств США, включая публикации в социальных сетях.

В последний раз Государственный департамент выпускал аналогичное глобальное предупреждение в марте, во время войны с Ираном. Тогда ведомство совместно с государственным секретарем Марко Рубио призвало граждан США немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за высокого уровня угроз безопасности.

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