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19.07.2026, 12:38

Постоянно хочется есть? Врач назвал шесть причин, которые могут стоять за этим

Новости Мира 0 594

Чувство голода вскоре после сытного приема пищи не всегда связано с недостатком еды. По словам эндокринолога, такой симптом может указывать как на особенности питания, так и на нарушения в работе организма. Специалист перечислил шесть наиболее распространенных причин, из-за которых аппетит сохраняется даже после полноценного обеда, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Многие сталкивались с ситуацией, когда вскоре после плотного обеда снова возникает желание перекусить. Как объяснил врач-эндокринолог, подобное состояние далеко не всегда говорит о том, что человек действительно не наелся. Иногда причиной становятся физиологические процессы, особенности рациона или различные нарушения в организме.

Недостаток белка в рационе

По словам специалиста, одной из наиболее распространенных причин постоянного чувства голода является нехватка белковой пищи. Белок переваривается медленнее углеводов, благодаря чему дольше сохраняет ощущение сытости. Если в меню преобладают быстрые углеводы, аппетит может вернуться уже через короткое время после еды.

Резкие скачки уровня сахара в крови

Еще одной причиной могут быть продукты с высоким гликемическим индексом. После их употребления уровень глюкозы в крови быстро повышается, а затем столь же быстро снижается. В результате организм вновь подает сигнал о необходимости приема пищи.

Недостаток сна

Хроническое недосыпание также влияет на чувство голода. При недостатке сна нарушается выработка гормонов, отвечающих за аппетит: снижается уровень лептина, который отвечает за насыщение, и повышается уровень грелина, стимулирующего желание есть. Из-за этого человек чаще испытывает голод.

Стресс и эмоциональное переедание

Эмоциональное напряжение способно провоцировать желание постоянно что-то есть. Во время стресса в организме повышается уровень кортизола, который усиливает аппетит и нередко приводит к перееданию, особенно сладкими и калорийными продуктами.

Недостаток жидкости

Иногда организм воспринимает жажду как чувство голода. Если человек употребляет недостаточно воды в течение дня, ему может казаться, что он хочет есть, хотя на самом деле организму требуется восполнить запас жидкости.

Эндокринные заболевания

Если чувство голода сохраняется постоянно и сопровождается другими симптомами, причиной могут быть заболевания эндокринной системы. В частности, повышенный аппетит иногда наблюдается при сахарном диабете, нарушениях работы щитовидной железы и других гормональных расстройствах. В таких случаях врач рекомендует не откладывать обращение к специалисту.

Медик отметил, что если постоянное чувство голода не связано с погрешностями в питании, сопровождается потерей или набором веса, сильной жаждой, слабостью либо другими тревожными симптомами, необходимо пройти медицинское обследование и установить точную причину такого состояния.

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