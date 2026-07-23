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23.07.2026, 10:13

Microsoft впервые за 30 лет решилась изменить одну из самых узнаваемых функций Windows

Новости Мира 0 698

Microsoft готовит одно из самых необычных обновлений Windows за последние годы. Компания впервые со времен Windows 95 изменит внешний вид окна «Свойства», которым пользователи пользуются уже более трех десятилетий, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

© Windows / Unsplash
© Windows / Unsplash

Microsoft обновит окно «Свойства» спустя 31 год

Корпорация Microsoft работает над обновлением одного из старейших элементов интерфейса Windows — диалогового окна «Свойства». Этот компонент практически не менялся с момента выхода Windows 95 и считается одним из самых узнаваемых элементов операционной системы.

На предстоящие изменения обратил внимание известный исследователь тестовых сборок Windows, ведущий блог под ником phantomofearth. Он обнаружил обновленную версию окна в одной из бета-версий операционной системы.

По его словам, дизайн окна впервые за 31 год приведут в соответствие с современным стилем Windows 11. Когда именно нововведение станет доступно всем пользователям, Microsoft пока не сообщает.

Темный режим наконец доберется до старого элемента системы

Как отмечает издание Neowin, обновленное окно «Свойства» также получит полноценную поддержку темного режима. Сейчас этот элемент остается светлым даже в том случае, если пользователь активировал темную тему оформления Windows.

Журналисты считают, что такое несоответствие давно выглядело устаревшим. При этом они положительно оценили стремление Microsoft постепенно модернизировать интерфейс операционной системы, сохраняя при этом привычную функциональность.

Почему это обновление привлекло внимание

Окно «Свойства» вызывается нажатием правой кнопки мыши на файл или папку и позволяет просматривать подробную информацию об объекте, менять атрибуты, параметры безопасности, совместимости и другие настройки.

Несмотря на многочисленные обновления Windows за последние десятилетия, этот элемент интерфейса практически не менялся с 1995 года, поэтому его редизайн стал заметным событием для пользователей и специалистов.

Напомним, ранее издание How-To Geek сообщило, что стандартный цикл поддержки потребительских версий Windows составляет около двух лет. При этом корпоративные и образовательные редакции операционной системы получают обновления и поддержку в течение примерно трех лет.

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