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26.07.2026, 12:15

Психолог рассказала, как справиться с гневом без вреда для себя и окружающих

Новости Мира 0 803

Психолог объяснила, почему не стоит «выплескивать» злость любой ценой, и поделилась простым методом, который помогает взять эмоции под контроль, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Почему не стоит выплескивать агрессию сразу

Каждый человек хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда эмоции буквально захлестывают и возникает желание накричать на собеседника, хлопнуть дверью, отправить резкое сообщение или немедленно высказать все накопившееся. Однако, как рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (EMC) Луиза Истомина, современные специалисты все чаще ставят под сомнение эффективность подобных способов выражения гнева.

По ее словам, исследования показывают, что крик, удары по предметам и другие формы агрессивного поведения не всегда помогают успокоиться. Напротив, в некоторых случаях они могут поддерживать эмоциональное возбуждение и усиливать переживания вместо того, чтобы их снизить.

Что означает чувство гнева

Психолог отметила, что сам по себе гнев не является негативной эмоцией. Чаще всего он сигнализирует о нарушении личных границ, неудовлетворенных важных потребностях или реакции на несправедливость, критику либо обесценивание.

Чаще всего неприятные последствия вызывает не сам гнев, а наши действия в такой ситуации. Поэтому в момент сильной злости полезно не искать способ немедленно избавиться от эмоции, а сначала создать небольшую дистанцию между эмоцией и реакцией, - заявила эксперт.

Метод «СТОП» для контроля эмоций

В психотерапии для подобных ситуаций используется техника «СТОП», которая помогает не действовать импульсивно.

С – стойте. Важно сделать паузу и не реагировать мгновенно, даже если эмоции подталкивают к немедленным действиям.

Т – отступите. Если есть возможность, стоит ненадолго выйти из ситуации: перейти в другую комнату, сделать небольшой перерыв или выполнить несколько медленных вдохов и выдохов.

О – осмотритесь. Необходимо обратить внимание на собственное состояние: определить, какие эмоции испытываются, какие мысли возникают и что именно стало причиной такой реакции.

П – продолжайте осознанно. После этого полезно задать себе вопрос, какого результата хочется добиться и поможет ли выбранная реакция достичь этой цели.

Эмоциям нужно дать время

Луиза Истомина сравнила гнев с проходящим поездом: он может быть шумным, неприятным и привлекать внимание, однако это не означает, что необходимо «садиться в вагон» и следовать за ним.

По словам психолога, любая эмоция со временем становится менее интенсивной. Главная задача человека — пережить этот период таким образом, чтобы не причинить вреда ни себе, ни своим отношениям с окружающими.

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