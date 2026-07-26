Лариса Долина рассказала, как получила новую квартиру после скандала с жильем

Российская певица Лариса Долина сообщила, что после истории с квартирой в Хамовниках переехала в новое собственное жилье, которое, по ее словам, приобрели для нее друзья, передает Lada.kz со ссылкой на Woman.ru .

Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

Лариса Долина опровергла слухи об аренде жилья

Российская певица Лариса Долина рассказала о своем новом жилье во время фестиваля «Звезды "Русского Радио" в Завидово».

Артистка заявила, что после скандальной истории с квартирой в московском районе Хамовники ей не пришлось арендовать жилье, несмотря на появившиеся ранее публикации в СМИ. По ее словам, эта информация не соответствовала действительности.

Долина пояснила, что проживала в собственной квартире, которую для нее приобрели друзья.

Новая квартира оказалась лучше прежней

Певица также отметила, что довольна новым жильем и считает его лучше квартиры, которой владела ранее.

История с квартирой в Хамовниках

Два года назад Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру в районе Хамовники в центре Москвы. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Позже артистка заявила, что стала жертвой мошенников.

После этого началось продолжительное судебное разбирательство. В результате суд признал покупательницу Полину Лурье добросовестным владельцем недвижимости, а Ларису Долину обязал освободить квартиру.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что после исполнения решения суда певица переехала в съемное жилье, поскольку у нее не было средств на покупку новой недвижимости. Однако теперь артистка заявила, что эта информация не соответствует действительности, поскольку все это время проживала в собственной новой квартире.