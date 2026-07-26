В России ужесточили требования к доходам трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые требования к уровню доходов иностранных граждан, работающих на территории страны, передает Lada.kz со ссылкой Ленту.ру.
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к финансовому обеспечению иностранных граждан, работающих в стране. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов Российской Федерации.
Согласно новым нормам, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России, обязаны самостоятельно обеспечивать себя, а также членов своей семьи, находящихся на их иждивении.
Закон предусматривает, что уровень материального обеспечения должен быть не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в регионе трудоустройства, умноженной на соответствующий региональный коэффициент.
Если иностранный гражданин работает одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации, расчет будет производиться исходя из наибольшего установленного прожиточного минимума среди этих регионов.
При этом документ устанавливает ограничение: рассчитанная величина не может превышать размер среднемесячной заработной платы, установленной в соответствующем регионе.
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