Microsoft усложнит установку пиратской Windows: что изменится

Microsoft внедрит новую систему аппаратной проверки для активации Windows, которая должна значительно затруднить использование пиратских версий операционной системы, передает Lada.kz со ссылкой на TechSpot.
Корпорация Microsoft планирует усилить защиту процессов активации операционной системы Windows с помощью аппаратных модулей безопасности Trusted Platform Module (TPM). Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Techspot, в перспективе это может сделать невозможной установку и активацию пиратских версий программного обеспечения.
Для этого компания внедрит новую функцию – TPM-аттестацию – в службу управления ключами Key Management Service (KMS), которая широко применяется организациями для массовой активации Windows и других программных продуктов Microsoft.
Ранее злоумышленники нередко использовали уязвимости в механизме KMS, создавая поддельные серверы активации. Это позволяло активировать Windows и Microsoft Office без приобретения официальной лицензии.
Новый механизм безопасности призван исключить подобные схемы за счет аппаратной проверки. В частности:
Обязательная TPM-аттестация KMS-серверов станет одним из требований в следующих версиях Windows Server. По информации источника, внедрение новой системы начнется в августе 2026 года.
В связи с этим системным администраторам и IT-подразделениям компаний рекомендуют заранее проверить свою инфраструктуру на соответствие новым требованиям аппаратной безопасности, чтобы избежать возможных сбоев в работе.
По мнению экспертов, обязательная аппаратная проверка может существенно осложнить использование популярных методов нелегальной активации Windows через так называемые Online KMS-серверы, которые требуют периодического подключения к сторонним сервисам.
При этом специалисты отмечают, что независимые разработчики продолжают искать способы обхода новых ограничений, в том числе путем создания альтернативных алгоритмов активации.
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