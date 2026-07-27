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26.07.2026, 19:29

Microsoft усложнит установку пиратской Windows: что изменится

Новости Мира 0 777

Microsoft внедрит новую систему аппаратной проверки для активации Windows, которая должна значительно затруднить использование пиратских версий операционной системы, передает Lada.kz со ссылкой на TechSpot.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Microsoft усиливает защиту Windows

Корпорация Microsoft планирует усилить защиту процессов активации операционной системы Windows с помощью аппаратных модулей безопасности Trusted Platform Module (TPM). Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Techspot, в перспективе это может сделать невозможной установку и активацию пиратских версий программного обеспечения.

Для этого компания внедрит новую функцию – TPM-аттестацию – в службу управления ключами Key Management Service (KMS), которая широко применяется организациями для массовой активации Windows и других программных продуктов Microsoft.

Как будет работать новая система

Ранее злоумышленники нередко использовали уязвимости в механизме KMS, создавая поддельные серверы активации. Это позволяло активировать Windows и Microsoft Office без приобретения официальной лицензии.

Новый механизм безопасности призван исключить подобные схемы за счет аппаратной проверки. В частности:

  • чип TPM будет проверять аппаратный идентификатор KMS-сервера и подтверждать, что устройство прошло проверку Microsoft;
  • система убедится, что программное обеспечение и конфигурация KMS-сервера не были изменены или взломаны;
  • только после успешной аппаратной проверки сервер сможет обрабатывать запросы на массовую активацию устройств.

Когда изменения вступят в силу

Обязательная TPM-аттестация KMS-серверов станет одним из требований в следующих версиях Windows Server. По информации источника, внедрение новой системы начнется в августе 2026 года.

В связи с этим системным администраторам и IT-подразделениям компаний рекомендуют заранее проверить свою инфраструктуру на соответствие новым требованиям аппаратной безопасности, чтобы избежать возможных сбоев в работе.

Что это означает для пользователей

По мнению экспертов, обязательная аппаратная проверка может существенно осложнить использование популярных методов нелегальной активации Windows через так называемые Online KMS-серверы, которые требуют периодического подключения к сторонним сервисам.

При этом специалисты отмечают, что независимые разработчики продолжают искать способы обхода новых ограничений, в том числе путем создания альтернативных алгоритмов активации.

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