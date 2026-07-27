Пенсионерка загадала желание на день рождения и выиграла в лотерею 10 миллионов рублей

Жительница Краснодарского края выиграла 10 миллионов рублей в лотерее после того, как загадала такой приз в качестве желания на свой день рождения, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Желание на день рождения оказалось выигрышным

Пенсионерка из Краснодарского края стала обладательницей суперприза в размере 10 миллионов рублей в лотерее «Цветные шары». О необычной истории сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

По информации компании, в день своего 57-летия женщина, которую зовут Вероника, задувая свечи на праздничном торте, приготовленном дочерью в виде цифр 5 и 7, загадала желание – выиграть в лотерею и обеспечить благополучие своей семье. После этого она решила приобрести четыре билета лотереи «Цветные шары», один из которых оказался выигрышным и принес ей суперприз.

Участвовала в лотереях несколько лет

Как рассказали организаторы, Вероника играет в лотереи с момента появления бренда. За это время у нее сформировалась собственная система выбора билетов: обычно она ориентировалась на время до начала тиража, выбирая моменты, когда в минутах и секундах присутствовали числа 5 и 8.

Однако в этот раз женщина решила отказаться от привычной тактики и приобрела билеты случайным образом.

На что планирует потратить выигрыш

О победе пенсионерка узнала, находясь дома, когда получила уведомление о выигрыше 10 миллионов рублей.

По ее словам, полученные средства она намерена направить на покупку дома для дочери, а также на заботу о собственном здоровье.

Совет другим участникам

Победительница считает, что не стоит полностью полагаться на удачу при покупке билетов. Она советует сохранять позитивный настрой и думать о хорошем.

По мнению Вероники, доброжелательность, готовность помогать другим и позитивное отношение к жизни способны приносить удачу.