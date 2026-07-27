Ученые выяснили, что магнитные бури гораздо опаснее, чем считалось раньше

Международная группа ученых пришла к выводу, что мощные магнитные бури могут представлять гораздо большую опасность для Земли, чем предполагалось ранее. Новые данные свидетельствуют, что воздействие солнечного ветра не ослабевает, а, наоборот, усиливает реакцию нашей планеты, сообщает Lada.kz.

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Новые данные изменили представление о магнитных бурях

Исследователи проанализировали более миллиона измерений магнитных бурь, полученных с помощью околоземных космических аппаратов НАСА. Результаты работы, опубликованной в научном журнале Nature, показали прямую зависимость между интенсивностью солнечного ветра и процессами, происходящими в верхних слоях атмосферы Земли.

Ранее считалось, что после достижения определенного уровня воздействие солнечного ветра перестает усиливаться. Однако новые наблюдения опровергли эту гипотезу.

Реакция Земли оказалась сильнее ожидаемой

По словам авторов исследования, Земля продолжает все активнее реагировать на усиление солнечного ветра. Это означает, что экстремальные проявления космической погоды могут быть значительно мощнее, чем предполагалось ранее.

Ученые отмечают, что существующие модели оценки воздействия магнитных бурь необходимо пересмотреть, поскольку они основаны на предположении о наличии верхнего предела реакции атмосферы. Новые данные свидетельствуют, что такого ограничения может не существовать.

Чем грозят экстремальные магнитные бури

Экстремальные геомагнитные бури представляют собой сильные возмущения магнитного поля и плазмы вокруг Земли. Хотя такие явления происходят сравнительно редко, именно они способны вызвать наиболее серьезные последствия.

Среди возможных рисков специалисты называют нарушение работы спутников, сбои в системах GPS-навигации и спутниковой связи, увеличение радиационного воздействия на астронавтов и экипажи самолетов, выполняющих полеты на больших высотах, а также масштабные перебои в работе энергосистем.

Авторы исследования подчеркивают, что при прогнозировании подобных событий необходимо учитывать возможность дальнейшего усиления реакции Земли на солнечный ветер. Это позволит точнее оценивать потенциальные угрозы для спутниковой инфраструктуры, связи и объектов энергетики.