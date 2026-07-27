Какие товары могут исчезнуть из онлайн-магазинов уже в 2026 году: эксперты назвали самые уязвимые категории

В 2026 году покупатели все чаще сталкиваются с ситуацией, когда нужные товары неожиданно исчезают из интернет-магазинов. По словам эксперта в сфере логистики, речь далеко не всегда идет о дефиците — причиной могут быть изменения правил импорта, цифровой маркировки и особенности работы торговых площадок, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Почему товары исчезают с онлайн-витрин

По словам основателя Пулковской логистической компании Дениса Миненко, привычный дефицит постепенно уступил место новому явлению. Многие товары физически остаются на складах, однако становятся недоступными для покупки через интернет.

Одной из главных причин эксперт назвал изменения правил параллельного импорта, вступившие в силу 27 мая 2026 года. Россия продолжает сокращать перечень продукции, которую разрешено ввозить по этой схеме. Ограничения затрагивают отдельные бренды и категории электроники.

Из-за этого некоторые модели техники могут продаваться нестабильно: они будут периодически исчезать из каталогов интернет-магазинов, а затем вновь появляться в продаже.

Маркировка также влияет на доступность товаров

Еще одним фактором стало расширение системы обязательной цифровой маркировки, которая начала действовать с 1 марта 2026 года.

Под новые требования попали отдельные виды косметики, бакалейной продукции и автомобильной химии. Даже если товар находится на складе, отсутствие необходимого статуса в системе маркировки может сделать его временно недоступным для онлайн-продажи.

Кроме того, на отображение ассортимента способны влиять технические сбои и задержки при синхронизации данных между информационными системами.

Ассортимент сокращают, а поставки осложняются

По словам специалиста, крупные торговые сети продолжают пересматривать ассортимент и постепенно отказываются от товаров с низким спросом или невысокой рентабельностью. Такая практика существовала и раньше, однако теперь она особенно заметна в сегменте электронной коммерции.

Дополнительное влияние оказывают валютные колебания и сложности международной логистики. Импортная продукция остается наиболее чувствительной к изменениям курса валют и задержкам поставок.

Эксперт напомнил, что подобные ситуации уже возникали ранее. В 2020 году пандемия нарушила мировые цепочки поставок, из-за чего сроки доставки значительно увеличились. В 2022 году ассортимент многих товаров сократился после прекращения поставок рядом зарубежных производителей.

Сегодня к традиционным логистическим процессам добавились цифровые механизмы контроля — государственная верификация и электронный допуск продукции, которые напрямую влияют на возможность продажи товара через интернет.

Что советуют покупателям

Миненко рекомендует приобретать электронику не тогда, когда устройство уже вышло из строя, а заранее — в период стабильных поставок. По его словам, SSD-накопители, сетевое оборудование и другая импортная техника могут временно исчезать с рынка из-за смены поставщиков или регуляторных требований. При этом наличие модели в продаже на протяжении нескольких месяцев не гарантирует, что она останется доступной в дальнейшем.

Также эксперт советует иметь небольшой запас импортной косметики, бытовой химии и некоторых продуктов питания. Эти категории могут сталкиваться с временными ограничениями из-за маркировки или изменений валютного курса, поэтому разумно покупать их с запасом на две–три недели.

Кроме того, покупателям рекомендуют не ограничиваться только интернет-магазинами. Если товар исчез из онлайн-каталога, он еще некоторое время может продаваться в обычных розничных магазинах.

Дефицит не всегда является причиной

По мнению эксперта, исчезновение товаров из интернет-магазинов в 2026 году далеко не всегда свидетельствует о реальном дефиците. Во многих случаях речь идет об изменении правил допуска продукции к продаже, особенностях цифровых систем или логистических процессах. Понимание этих механизмов позволяет заранее приобрести необходимые товары и избежать неприятных сюрпризов.