Постоянно говорите «да»? Эксперты рассказали, как избавиться от синдрома «удобного человека»

Многие люди привыкли соглашаться с чужими просьбами, даже если это идет вразрез с их желаниями и интересами. Специалисты считают, что такая модель поведения чаще связана не с добротой, а со страхом отказа и желанием избежать конфликтов. Изменить ситуацию можно, постепенно выстраивая личные границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Почему люди становятся «удобными»

Стремление всегда помогать окружающим и избегать отказов нередко формируется еще в детстве. Если ребенка постоянно хвалили за послушание, уступчивость и желание угодить другим, во взрослом возрасте он может воспринимать отказ как нечто недопустимое.

По мнению специалистов, многие продолжают говорить «да» не потому, что действительно хотят помочь, а из-за страха испортить отношения, вызвать недовольство или столкнуться с осуждением. В результате человек регулярно жертвует собственным временем, отдыхом и эмоциональными ресурсами.

Исследования показывают, что люди, которым трудно отказывать, нередко соглашаются на просьбы не из альтруизма, а из внутренней тревоги и опасения быть отвергнутыми.

Как отличить просьбу от манипуляции

Эксперты советуют научиться различать искреннюю просьбу и скрытое давление.

Если собеседник использует фразы вроде «Ты же не откажешь?», «Для тебя это совсем несложно» или «Кроме тебя никто не поможет», речь может идти не столько о просьбе, сколько о попытке вызвать чувство вины.

В подобных ситуациях специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и не спешить оправдываться. Вместо этого можно уточнить, почему именно на вас возлагают такую ответственность. Это позволяет вернуть разговор в конструктивное русло и показать, что решение остается за вами.

Начните с небольших отказов

Психологи не советуют резко менять привычную модель поведения. Гораздо эффективнее постепенно приучать себя говорить «нет» в простых бытовых ситуациях.

Например, можно отказаться отвечать на рабочие сообщения поздно вечером, перенести несрочный разговор или вежливо отказаться от встречи, если на нее нет времени и желания.

Такие небольшие шаги помогают убедиться, что отказ далеко не всегда приводит к конфликтам или ухудшению отношений. Со временем человеку становится проще защищать свои интересы и устанавливать личные границы.

Не берите на себя чужие эмоции

Еще одной распространенной причиной постоянных уступок становится желание избежать негативной реакции окружающих.

Однако специалисты напоминают: каждый человек несет ответственность прежде всего за собственные чувства. Если собеседник расстроился из-за отказа, это не означает, что вы поступили неправильно.

Эксперты советуют чаще задавать себе вопрос: что будет хуже — временное недовольство другого человека или собственное чувство раздражения после очередного согласия, данного вопреки своим желаниям.

Можно ли научиться говорить «нет» без конфликтов

По словам специалистов, отстаивание личных границ вовсе не означает постоянные ссоры. Во многих случаях достаточно спокойно и уважительно сказать: «Я не могу», «Мне это не подходит» или «У меня другие планы».

Если человек воспринимает подобный ответ как повод для конфликта, это уже его реакция, а не обязанность другого брать ответственность за чужие эмоции.

Эксперты подчеркивают, что привычка всем угождать не является особенностью характера. Это модель поведения, которую можно изменить. Постепенно отказываясь от неудобных обязательств, человек получает больше свободного времени, снижает уровень стресса и учится ставить собственные интересы не ниже интересов окружающих.