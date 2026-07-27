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27.07.2026, 16:19

Китай готовит новые правила въезда для иностранцев: что изменится для туристов и путешественников

Новости Мира 0 634

Китай намерен упростить процедуры въезда для иностранных граждан, расширив безвизовые программы и переведя часть иммиграционных услуг в цифровой формат. Новые меры должны сделать пересечение границы быстрее и удобнее для путешественников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Синьхуа.

Фото: russiancouncil.ru
Фото: russiancouncil.ru

Китай усилит цифровизацию пограничных процедур

КНР планирует усовершенствовать действующие механизмы безвизового транзита и въезда иностранцев. Об этом заявил заместитель министра общественной безопасности Китая Ци Яньцзюнь на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, изменения станут частью курса на расширение открытости страны и совершенствование системы управления иммиграцией.

Одним из ключевых направлений станет цифровизация документов. Власти намерены ускорить переход к электронному формату использования проездных документов, включая паспорта и разрешения для поездок в приграничные районы.

Визы и разрешения на проживание могут стать доступнее

Китай также планирует расширить использование ускоренных и «интеллектуальных» каналов прохождения пограничного контроля.

Кроме того, иммиграционные услуги будут постепенно переводиться в полностью онлайн-режим. Это позволит иностранным гражданам получать больше возможностей для оформления необходимых документов дистанционно.

Ци Яньцзюнь отметил, что политика в сфере выдачи виз и разрешений на проживание будет дополнительно корректироваться. Также власти намерены совершенствовать цифровые сервисы, связанные с въездом в страну.

Новые меры протестируют в отдельных регионах

По словам представителя министерства, Китай продолжит поддерживать пилотные зоны свободной торговли, где будут тестироваться новые подходы в сфере общественной безопасности и управления миграцией.

Успешные решения планируется постепенно распространять на центральные и западные регионы страны — там, где для этого будут подходящие условия.

Китай уже расширяет безвизовые возможности

В настоящее время Китай предоставляет односторонний безвизовый въезд гражданам 50 стран.

Кроме того, жители 55 государств могут воспользоваться программой 240-часового безвизового транзита. Она позволяет находиться в стране до 10 дней при въезде через 65 определенных пунктов пропуска.

По данным Государственного управления по делам миграции КНР, в первом полугодии текущего года число безвизовых въездов иностранных граждан выросло на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за этот период показатель превысил 17,8 млн поездок, что составило 77,7% от общего числа прибытий иностранцев в Китай.

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