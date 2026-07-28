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27.07.2026, 20:04

Не только бодрит: ученые обнаружили у кофе еще одно важное свойство

Новости Мира 0 573

Американские ученые обнаружили возможный механизм, благодаря которому кофе может защищать клетки организма от повреждений и воспаления. Однако исследователи подчеркивают: пока речь идет лишь о лабораторных экспериментах, а не о доказанной пользе напитка для человека, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ученые изучили влияние компонентов кофе на клетки

Исследователи из Техасского университета A&M выяснили, что некоторые вещества, содержащиеся в кофе, способны взаимодействовать с белком-рецептором NR4A1. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nutrients.

Этот белок играет важную роль в работе организма: он участвует в регулировании клеточного стресса, воспалительных процессов, обмена веществ и восстановления тканей.

Во время лабораторных экспериментов ученые установили, что отдельные соединения, входящие в состав кофе, связываются с NR4A1 и изменяют поведение клеток. Это приводило к снижению уровня клеточных повреждений, а также замедляло размножение раковых клеток.

Чтобы проверить свои выводы, исследователи удалили рецептор NR4A1. После этого защитный эффект полностью исчез, что позволило предположить: именно через этот белок компоненты кофе могут запускать естественные механизмы защиты клеток.

Главную роль сыграли не кофеин, а полифенолы

Наиболее выраженное влияние на клетки оказали полифенолы — природные растительные соединения, которыми богаты кофейные зерна. Одним из наиболее активных веществ ученые назвали кофейную кислоту.

При этом кофеин также взаимодействовал с рецептором NR4A1, однако его воздействие оказалось значительно слабее по сравнению с полифенолами.

По словам одного из авторов исследования Стивена Сейфа, кофе давно известен своими полезными свойствами, а новая работа помогает лучше понять, какие биологические механизмы могут лежать в их основе.

«Кофе обладает известными полезными свойствами. Мы показали, что некоторые из них могут быть связаны с воздействием его компонентов на белок, который помогает защищать организм от повреждений, вызванных стрессом», — отметил ученый.

Делать окончательные выводы пока рано

Авторы исследования обращают внимание, что полученные результаты не означают, что кофе способен предотвращать развитие рака или других заболеваний.

Эксперименты проводились исключительно на клетках в лабораторных условиях, без участия людей. Поэтому ученым еще предстоит установить, работает ли обнаруженный механизм аналогичным образом в организме человека.

Лишь после проведения клинических исследований можно будет говорить о том, способен ли кофе действительно влиять на процессы старения и снижать риск развития некоторых заболеваний.

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