Дипломаты США демонстративно покинули заседание Совбеза ООН после заявления Франции

Заседание Совета Безопасности ООН ознаменовалось дипломатическим скандалом. Представители США покинули зал во время выступления французской делегации после критики политики Вашингтона в сфере защиты прав человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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На заседании Совета Безопасности ООН произошел дипломатический инцидент: американская делегация демонстративно покинула зал во время выступления представителей Франции. Поводом стали заявления Парижа, раскритиковавшего позицию Вашингтона по вопросам защиты прав человека.

Напряженность возникла после того, как США выступили против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года. Несмотря на позицию Вашингтона, большинство государств поддержали его кандидатуру: за переизбрание проголосовали 144 страны. Против высказались лишь десять государств, в числе которых оказались Соединенные Штаты.

Франция раскритиковала позицию Вашингтона

Ранее французская миссия при ООН в Женеве резко отреагировала на решение американской стороны. В заявлении отмечалось, что США, которые прежде считались «маяком прав человека», теперь оказались в одном ряду с Россией, Северной Кореей, Никарагуа и Мали, проголосовав против продления мандата верховного комиссара.

Такая оценка вызвала недовольство американской делегации и стала причиной нового витка дипломатического противостояния между двумя союзниками.

Ответ США

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа отверг обвинения французской стороны. По его словам, Париж занимается «моральным позерством» и пытается читать другим странам нравоучения.

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон больше не намерен оставаться на подобных выступлениях и «выслушивать политизированную риторику» Франции до тех пор, пока французская сторона не изменит свой подход к подобным дискуссиям.