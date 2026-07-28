18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.75
541.59
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.07.2026, 07:28

106 акул на теле: американка установила необычный мировой рекорд

Новости Мира 0 707

Американка Эмили Моррисон стала обладательницей необычного мирового рекорда. На ее теле насчитали 106 татуировок с изображением акул — это самый высокий показатель, официально зарегистрированный Книгой рекордов Гиннесса, сообщает Lada.kz со ссылкой на UPI.

Эмили Моррисон / © Guinness World Records
Эмили Моррисон / © Guinness World Records

Страх детства превратился в дело всей жизни

Жительница США Эмили Моррисон официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей необычной коллекции татуировок. Эксперты подтвердили, что на ее теле находится 106 изображений акул — больше, чем у любого другого человека в мире.

Однако сами татуировки для американки — не просто украшение. Каждая из них отражает ее многолетнюю любовь к морским хищникам и напоминает о событиях, связанных с ее профессией и путешествиями.

От фильма ужасов до профессии биолога

По словам Эмили, интерес к акулам возник совершенно неожиданно. В восьмилетнем возрасте она посмотрела знаменитый фильм «Челюсти» и настолько испугалась морских хищников, что отец предложил ей узнать о них больше, отправившись в библиотеку.

Изучение научной литературы полностью изменило отношение девочки к акулам. Со временем страх сменился искренним интересом, который позже определил ее будущую профессию. Сегодня Моррисон занимается изучением акул, работает биологом и руководит туристической компанией, организующей дайвинг и экспедиции по поиску окаменелостей.

Встречи с самыми известными акулами мира

За годы работы американка неоднократно встречалась с различными видами акул в их естественной среде обитания.

На Багамских островах она кормила тигровых и больших молотоголовых акул. В Австралии погружалась в защитной клетке к большим белым акулам, а у берегов Мексики плавала рядом с крупнейшими рыбами планеты — китовыми акулами.

Именно эти встречи, по словам рекордсменки, вдохновляли ее пополнять необычную коллекцию татуировок, которая в итоге принесла ей официальный мировой рекорд.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь