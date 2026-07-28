106 акул на теле: американка установила необычный мировой рекорд

Американка Эмили Моррисон стала обладательницей необычного мирового рекорда. На ее теле насчитали 106 татуировок с изображением акул — это самый высокий показатель, официально зарегистрированный Книгой рекордов Гиннесса, сообщает Lada.kz со ссылкой на UPI .

Эмили Моррисон / © Guinness World Records

Страх детства превратился в дело всей жизни

Жительница США Эмили Моррисон официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей необычной коллекции татуировок. Эксперты подтвердили, что на ее теле находится 106 изображений акул — больше, чем у любого другого человека в мире.

Однако сами татуировки для американки — не просто украшение. Каждая из них отражает ее многолетнюю любовь к морским хищникам и напоминает о событиях, связанных с ее профессией и путешествиями.

От фильма ужасов до профессии биолога

По словам Эмили, интерес к акулам возник совершенно неожиданно. В восьмилетнем возрасте она посмотрела знаменитый фильм «Челюсти» и настолько испугалась морских хищников, что отец предложил ей узнать о них больше, отправившись в библиотеку.

Изучение научной литературы полностью изменило отношение девочки к акулам. Со временем страх сменился искренним интересом, который позже определил ее будущую профессию. Сегодня Моррисон занимается изучением акул, работает биологом и руководит туристической компанией, организующей дайвинг и экспедиции по поиску окаменелостей.

Встречи с самыми известными акулами мира

За годы работы американка неоднократно встречалась с различными видами акул в их естественной среде обитания.

На Багамских островах она кормила тигровых и больших молотоголовых акул. В Австралии погружалась в защитной клетке к большим белым акулам, а у берегов Мексики плавала рядом с крупнейшими рыбами планеты — китовыми акулами.

Именно эти встречи, по словам рекордсменки, вдохновляли ее пополнять необычную коллекцию татуировок, которая в итоге принесла ей официальный мировой рекорд.