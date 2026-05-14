В Актау пройдет благотворительный забег Munaily Marathon-2026

Спортивное мероприятие состоится 24 мая, в следующее воскресенье, на набережной 15 микрорайона. Местом сбора участников станет амфитеатр. Старт забега запланирован на 08:00 часов.

Участникам предлагают две дистанции – 5 и 10 километров. Зарегистрироваться для участия можно на сайте Munaily Marathon.

Все собранные средства организаторы направят в реабилитационный центр «Балақай» в Жанаозене, который оказывает помощь детям с особыми потребностями.

Организаторы приглашают жителей и гостей города принять участие в мероприятии и поддержать благотворительную инициативу.

Взнос – 10 000 тенге.