Земельный вопрос: к ответственности привлекли акима Тупкараганского района

Надзорный орган Тупкараганского района провел анализ соблюдения законности предоставления в аренду земельных участков предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

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Прокуратура Тупкарганского района проверила местный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Как оказалось, отдел в договорах, заключенных с 331 предпринимателем, в том числе и тремя инвесторами, возложил на них дополнительные обязательства и ограничения прав, не предусмотренные Типовым договором временного возмездного землепользования участком.

К примеру, в договоре, заключенным с ТОО «Рыбная ферма «Red Pearl», которое реализует инвестиционный проект по выращиванию осетровой икры, были исключены пункты в виде заключения договора на новый срок и преимущественного права на покупку, - рассказали в надзорном органе.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора привели в соответствие с законодательством 505 договоров, заключенных с субъектами бизнеса.