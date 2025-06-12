Сегодня мы узнаем о «внутренней кухне» ТОО «СП «Caspi Bitum» (дочернее предприятие АО НК «КазМунайГаз») в Актау.

Завод «Caspi Bitum» изнутри

Завод «Caspi Bitum» начал свою работу в октябре 2013 года, и за это время стал важным элементом в развитии дорожно-строительной инфраструктуры Казахстана. В ноябре 2024 года на заводе начался проект модернизации, реализуемый по поручению Президента РК. Капитальные инвестиции составили $76 млн. Строительно-монтажные работы проводил генподрядчик «CITIC Construction».

Проект модернизации был сфокусирован на обновлении ключевой установки первичной переработки нефти - ЭЛОУ-АВТ. Главным этапом стал монтаж новой вакуумной колонны Т-1102 - оборудования высотой почти 40 метров и весом около 140 тонн. Новая колонна позволила увеличить переработку мазута и получать высококачественный гудрон - ключевое сырье для производства дорожного битума, используя передовые технологии, включая новую водокольцевую вакуумсоздающую систему. Наряду с вакуумной колонной модернизированы атмосферная часть установки, технологические печи, теплообменное и насосное оборудование, а также обновлены системы автоматизации и контроля.

Проект удалось завершить на месяц раньше графика и выйти на проектную мощность.

На сегодняшний день в штате трудятся 237 человек в 4 смены.

Начнем с первого участка, где начинается цикл переработки. Здесь проходит процесс по приему сырой нефти с месторождения Каражанбас. К слову, с нефтяной магистрали нефть поставляет АО «КазТрансОйл». Здесь ее принимают в сыром виде и хранят в четырех резервуарах: двух — объемом 20 000 и двух — объемом 10 000 кубометров.

Данного объема будет достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу установки первичной переработки нефти — ЭЛОУ-АВТ, — подчеркнул главный технолог «Caspi Bitum» Серик Сыдыков.

После приемки нефти проводится её контроль на соответствие качества, и уже после подтверждения нефть подается на комплексную установку первичной переработки нефти — ЭЛОУ-АВТ. На данном участке после модернизации увеличилась производительность насосов подачи сырой нефти.

Показав «точку входа» сырья на производство, посмотрим заодно и точку «выхода» готовой продукции. Так, главный технолог «Caspi Bitum» Серик Сыдыков ознакомил нас со станцией автоналива, где только автомобильная наливная эстакада (а есть еще железнодорожная сливо-наливная эстакада) в среднем за час нагружает два битумовоза по 25 тонн каждый. Чтобы минимизировать воздействие на организм работников, здесь используется герметичный налив. Также предусмотрены специальные весы, а в целях безопасности — камеры видеонаблюдения. При выходе все это фиксируется и передается в центр управления контроля.

Ознакомимся и с центральной заводской лабораторией. Здесь проводят первый этап подтверждения качества самой продукции.

Наша лаборатория проводит контроль качества входящего сырья — то есть нефти, а также — производственный контроль всего процесса битума и контроль качества выпускаемой продукции — битума дорожного, — поделилась начальник центральной заводской лаборатории ТОО «СП «Caspi Bitum» Гулшара Турманова.

Национальный центр качества дорожных активов в плановом порядке отбирает пробы со всех резервуаров и проводит лабораторные исследования, и только после этого компании выдается протокол соответствия всех норм и показателей. Завод также на ежемесячной основе сам направляет пробы в Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт, где продукт проходит подтверждение качества.

Гулшара Турманова рассказала, что работа здесь круглосуточная в 4 смены, потому что лаборатория обеспечивает контроль производственного процесса всего завода. Здесь трудятся 20 лаборантов. Большая часть из них имеет высшее образование и работает со дня основания.

Еще на стадии проектирования исследование нефти с месторождения Каражанбас проводили специалисты китайского государственного университета «Kunming University of Science & Technology». Они показали, что подходящим сырьем для битума является именно нефтепродукт с месторождения Каражанбас.

В случае споров о качестве продукции на заводе имеется арбитражная проба. В лаборатории используются германские автоматические пенетрометры (от лат. penetro — проникаю) для определения степени мягкости битума, что исключает человеческий фактор.

Следующим этапом является центральная операторная, где осуществляется управление всем технологическим процессом. Уникальность технологии заключается в том, что завод получает нефтяной дорожный битум путем компаундирования, то есть добавления различных веществ, что позволяет модифицировать свойства битума и улучшать его характеристики. В нашем случае происходит смешивание неокисленного гудрона с окисленным битумом.

Стоит отметить, что с целью снижения операционных и энергозатрат для промывки нефти используется отпарная вода. Также в печи обновили горелки для снижения выбросов оксидов азота и сокращения топливных расходов.

Следующий по расписанию — товарно-сырьевой цех. Здесь используются мягкие контейнеры (биг-бэги) объемом в одну тонну. В них фасуется битум, который затем отправляется на склад хранения. Также в этих целях битум заливается в специальные бочки. На территории завода имеется 14 крытых складов, каждый из которых вмещает до 1000 таких биг-бэгов. Кроме того, проектом предусмотрена открытая площадка за складами для хранения до 3700 тонн битума.

Теперь мы перемещаемся к конечной точке — нам демонстрируют новую вакуумную колонну Т-1102, оборудование высотой почти 40 метров и весом около 140 тонн.

Как заявил первый заместитель генерального директора «Caspi Bitum» Талгат Муканов, с момента запуска завод вышел на полную проектную мощность: по переработке нефти — 1,5 млн тонн в год, по производству битума — 750 тысяч тонн в год.

Проектные мощности подтверждены. На сегодня мы работаем согласно заявкам от дорожно-строительных организаций и постепенно увеличиваем производство. Если в апреле мы выпустили 10,5 тонн, то в мае уже почти в 4 раза больше — 38 тысяч тонн битума. Заказы у нас связаны с потребностью внутреннего рынка. Первый и главный ориентир — закрытие импорта. В этой части я считаю, что завод и акционеры выполнили свои обязательства. Казахстан сейчас может полностью обеспечить внутренний рынок отечественным битумом. Соответственно, «Caspi Bitum» выполняет здесь главную роль. Сегодня мы обеспечиваем битумом в первую очередь западные и южные регионы. Наш битум готовы покупать и в других странах, — рассказал Талгат Муканов.

Теперь перейдем к модифицированному битуму, который, как подчеркнул Талгат Муканов, является инновацией.

Это битум, который более устойчивый, срок службы дорожного полотна увеличивается минимум втрое. Модифицированный битум — это будущее, это то, к чему будет стремиться дорожная отрасль, — сказал о его преимуществах первый заместитель генерального директора «Caspi Bitum».

В качестве эксперимента в Мангистауской и Актюбинской областях на участках дорог общей протяженностью 1200 метров построены дороги с тремя разными модификаторами от «Caspi Bitum». Ежегодно сотрудники завода совместно со специалистами Казахстанского дорожного научно-исследовательского института проводят мониторинг данных участков. В Мангистауской области отмечается, что продукт показывает очень хорошие результаты в нашем резко-континентальном климате и при больших нагрузках на проезжую часть.

Однако стоит отметить, что стоимость модифицированного битума в 1,5 раза превышает стоимость дорожного строительного битума.

Вот и завершилась наша познавательная экскурсия по заводу «Caspi Bitum».

Анвар Динаров