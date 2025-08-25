"Женское дело": жительницы Мангистау все чаще выбирают занятия боксом

Қазақ тіліне аудару

Еще недавно бокс воспринимался исключительно как мужское занятие, требующее силы, выносливости и жесткого характера. Но сегодня этот стереотип стремительно теряет актуальность. Всё больше женщин выходят на ринг, чтобы доказать: бокс — это не только про удары, но и про уверенность в себе, дисциплину и умение держать удар в жизни. В Мангистау женская секция бокса становится все популярнее. Корреспонденты Lada.kz побывали на одной из тренировок и увидели, что бокс в исполнении женщин — это гармония силы и грации, упорства и внутреннего баланса.

Фото автора

В последние годы в Мангистау женский бокс набирает всё большую популярность. То, что когда-то считалось исключительно мужским видом спорта, сегодня привлекает всё больше девушек и женщин самых разных профессий и возрастов. Мы побывали на тренировке в одной из женских секций бокса, чтобы понять — что же так цепляет женщин в этом силовом и эмоционально насыщенном спорте?

Группе, которую мы посетили, уже около шести лет. Занятия проходят трижды в неделю, продолжительностью по часу. Первые 40 минут — групповая работа: разминка, техника, работа в парах. А вот последние 20 минут — индивидуальные упражнения и подход к каждой участнице. Тренирует девушек опытный наставник, работающий в боксе с 2014 года, – Жарас Калимов. Несмотря на то, что он занимается и с мужчинами, к женскому боксу у него особый подход: здесь важны не только сила и техника, но и понимание целей каждой спортсменки. Как он выразился, бокс называют быстрыми шахматами, где требуется особый упор на координацию, с чем женский пол справляется на ура.

По координации - это очень сложный вид спорта. Приходят в основном научиться. На мировом уровне сейчас он набирает популярность, почему бы нам не развивать? Конечно, с поддержкой федерациии бокса нас ждет светлое будущее в этом виде, - говорит тренер.

Группа насчитывает около 10–12 человек, но жёстких ограничений по возрасту и физической подготовке нет. Главное — желание.

Я занимаюсь 3 года. Вообще, бокс это моя мечта с детства… Грех было не пойти к такому заслуженному мастеру спорта. Самооборона в последнюю очередь. Мне нравится разминка, атмосфера, команда, поэтому бокс! Я, как блогер, постоянно пропагандирую и спорт в том числе, поэтому нет никаких стереотипов… Просто для здоровья, для настроения, - говорит Гулайым Кибасова, блогер.

Софья Фисенко говорит, что до сих пор у некоторых людей есть стереотип, что бокс - для мужчин.

Я много какими видами спорта занималась… И потом сюда пришла. Здесь конечно есть нам немножко скидка, к каждой есть свой подход. И когда я где-то выставляю тренировки в интернете, есть те, кто спрашивает, зачем мне это? Таким людям что я отвечаю? Да ничего не отвечаю. Что им доказывать? Я хожу для себя, - говорит спортсменка.

Екатерина Чагай второй год занимается боксом и заявляет, что в восторге от секции.

Видимо, окружение сказалось, да и я сама всегда хотела… Поэтому решила лучше сейчас. Сложностей практически нет, нам очень нравится. Я считаю, можно быть и женственной, но в то же время бокс закаляет характер. Поэтому и выбрала этот вид спорта, - говорит Екатерина.

Для многих девушек тренировки становятся чем-то большим, чем просто физическая активность. Это способ научиться слушать себя, уважать свои границы и преодолевать страхи. Тем более, как выразились все девушки, после тренировок они не чувствуют усталости, а наоборот, большой прилив сил. Секция открыта для всех желающих, и даже если у вас нет спортивного опыта, это не повод откладывать мечту.

Женский бокс — это про выбор. Бокс — это хороший способ для самозащиты, все чаще женщины в Мангистау и не только, выбирают его, чтобы почувствовать уверенность, а также укрепить физическую и ментальную силу.