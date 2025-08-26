Сбор детей в школу в 2025 году: на какой бюджет стоит рассчитывать жителям Актау?

Қазақ тіліне аудару

Начало учебного года уже совсем близко, и прилавки магазинов и рынков вовсю пестрят канцелярией и школьной формой. Корреспонденты Lada.kz побывали на одном из самых крупных рынков города, чтобы узнать, в какую сумму обойдется собрать первоклассников в 2025 году к школе.

Фото автора

Главный атрибут любого школьника – это, конечно, же портфель, который будет с ним каждый день. Продавцы предлагают различные варианты рюкзаков на любой бюджет и вкус. По самой низкой цене на рынке, где еще и действует распродажа, любой портфель мы нашли за 3500-4000 тенге.

Внутри же базара цена портфелей доходит до 10 000 тенге.

Следующий необходимый предмет, внутри которого хранятся канцтовары, это пенал. На вид пеналы можно найти абсолютно разные - от тонких, тканевых и маленьких, до тех, что можно использовать в будущем даже как косметичку. Диапазон цен на пеналы тоже довольно широк.

Можно приобрести его от 500 тенге, а при желании и возможности взять и за 3000 тенге.

Сразу же стоит подумать, чем заполнить свой новенький пенал. Далеко для этого ходить не нужно, все принадлежности можно найти там же.

Конечно же, каждому школьнику нужны тетради. Для первоклассника потребуются тонкие тетради в косую линию и в клетку на 12 листов. Их стоимость варьируется на рынке: от 15 до 25 тенге.

Если же понадобятся общие тетради на 36 листов, то вы сможете взять их от 150 до 300 тенге поштучно.Также имеются комплекты, которые стоят до 2000 тенге.

Всегда есть риск испачкать тетрадь, и чтобы сберечь ее как можно дольше, необходимо купить для нее обложку. В зависимости от фирмы-производителя и их качества цена колеблется от 600 до 800 тенге.

А чем же писать в этих тетрадях, если нет ручки?

Самые простые шариковые ручки можно приобрести за 35 тенге.

Средняя цена за ручку – 100 тенге. Самая дорогая обойдется в 500 тенге.

Стоимость простого карандаша со стеркой составляет 50 тенге. Дороже можно найти ластики - по 100 тенге.Карандаш имеет свойство заканчиваться и ломаться, с чем помогает справиться, конечно, же точилка, поэтому она всегда должна быть под рукой. Купить ее можно как за 150 тенге, так и за 500 тенге.

Ну и, конечно, в пенале обязательно найдётся место ластику (стерке), которая стоит также от 100 тенге до 500.

Базовую деревянную линейку мы нашли по стоимости в 100 тенге, а из пластика или железа цена этого школьного предмета доходит до 300 тенге.

В наше время все чаще в школах пользуются дневниками в электронном виде, однако и бумажные все еще имеют спрос. Поэтому мы решили узнать, какова стоимость традиционных дневников из бумаги на данный момент.

Сейчас такие дневники можно приобрести от 500 до 800 тенге. Еще одна вещь, которая не обязательна, но упрощает чтение, – подставка для книг. Вариации у нее также разные и их цена начинается от 1500 тенге.

Замазка или же корректор, пускай не используются в 1 классе, но присутствует в обиходе школьника. Они стоят от 150 до 400 тенге.

Теперь приступим к сбору принадлежностей для уроков труда или рисования.

Первым делом стоит приобрести альбом для рисования, благодаря которому школьники смогут создавать свои первые иллюстрации и поделки.

Альбом для рисования из 16 листов стоит 400 тенге, из 24 листов – 500 тенге, а самый большой из 60 листов – 1000 тенге. Цветные карандаши стоят 500 тенге.

Фломастеры - от 500 до 1000 тенге.

Большие цветные маркеры в мини-наборе - от 800 тенге. Не обойтись и без красок для рисования. Базовая акварель стоит 600 тенге, а те краски, что покрупнее, доходят до 2000 тенге.

Если ребенок хочет использовать гуашь, то набор можно купить за 1000 тенге. Если есть краски, то и кисти должны быть в наборе юного школьника. Штучные кисти для рисования стоят по 50 тенге. Если хочется взять сразу набор из нескольких, тогда готовьте около 2000 тенге.

Одиночный стакан-непроливайка для рисования стоит около 150-200 тенге, двойной - от 300 до 600 тенге.

Пластилин, в зависимости от размера, стоит от 600 до 1000 тенге.

Цена же досок для лепки варьируется от 400 до 800 тенге.

Для поделок понадобятся, возможно, и ножницы. Самые обычные стоят 500 тенге.

Помимо них, соединять изделия из бумаги на уроках труда поможет клей.

Обычный клей-карандаш стоит от 250 до 500 тенге, а клей ПВА - от 300 до 600 тенге.

Все это носить с собой комфортнее будет в папке. Папки стоят около 1000-1500 тенге.

Давайте же теперь подсчитаем минимальную и максимальную стоимость канцтоваров:Минимальная сумма (средний набор) составила, по нашим подсчетам, 12 290 тенге.

Максимальная сумма (расширенный набор) - 22 725 тенге.

А теперь пора приступить к подбору школьной формы ребенка. Ему понадобится одежда на каждый день, так и для занятий физкультурой. Помимо этого, можно присмотреть и различные аксессуары.

Для мальчиков бюджетная белая рубашка обходится в 3000 тенге, самая дорогая в бутиках - за 10000 тенге.

Девочку можно одеть также от 5000 до 10000 тенге.

Под рубашку можно надеть майку.

Майки по цене для девочек и мальчиков не отличаются. Их стоимость варьируются от 1000 до 2000 тенге.

Классические брюки на базаре стоят около 6000 тенге.

Юбки стоят от 4500 тенге и выше.

Хорошим дополнением к школьному образу девочек станут гольфы или белые колготки. Их разнообразие тоже приятно удивляет. Самые бюджетные короткие гольфы стоят 800 тенге, а плотные уже 1500.

Колготки же можно приобрести от 1000 до 2000 тенге.

Галстуки и бабочки можно купить от 600 тенге.

Из школьных аксессуаров для девочек самыми яркими всегда являлись банты для волос. Вариантов множество: маленькие, большие, волнистые, цветные. И все они продаются на рынке как поштучно, так и парами.

За пару маленького размера продавцы просят 500 тенге, за среднюю пару - 1000 тенге, а пара большая стоит в пределах - 2000 тенге.

Банты-заколки можно проиобрести за 1500-2000 тенге. Ну и, конечно же, ребенку необходима обувь - незаменимый элемент школьной формы.

Мальчики в школу могут надеть туфли стоимостью от 9 тысяч тенге и до 15 тысяч.

Девочкам туфли обойдутся примерно в ту же сумму - от 8 000 до 15 тысяч.

Ну а теперь подготовимся к уроку физкультуры.

Можно приобрести отдельную футболку со спортивными брюками, а можно сразу полноценный спортивный костюм.

Спортивная футболка стоит 5500 тенге.

Спортивные штаны – до 8000 тенге.

Спортивный костюм в среднем стоит 10 000 тенге.

Без удобных кроссовок не бывать физкультуре! Их вы можете приобрести за 6000 тенге минимально. Но, моделей очень много и цены могут отличаться, поэтому здесь все зависит от выбора вашего или ребенка.

Таким образом, по нашим подсчетам минимальный бюджет для подготовки первоклассника в Актау в 2025 году составит:

На канцтовары - 12 300 тенге.

Одежду и обувь - 44 900 тенге.

Итого общий минимальный итог равен 57 200 тенге.

Что касается максимального бюджета, который мы встретили на рынке:

Канцтовары - 22 725 тенге.

Одежда и обувь - 57 900 тенге.

И общий максимальный итог равен 80 600 тенге.

Таким образом, в 2025 году на подготовку первоклассника (канцтовары, одежда, обувь, форма) в школу потребуется от 57 тысяч до 81 тысячи тенге, в зависимости от выбора товаров и цен.