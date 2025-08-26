Гиды Мангистау назвали ТОП популярных туристических направлений и стоимость их посещения

Қазақ тіліне аудару

Мангистауская область все больше привлекает туристов со всего мира. Популярностью пользуются Бозжыра, местные святыни и, конечно, Каспийское побережье. Мы узнали у местных гидов, какие направления сейчас в топе, сколько стоят туры в эти места и какие необычные истории происходят в нашем регионе с путешественниками. Чем привлекает гостей Мангистау, в материале Lada.kz .

Гора Айракты

Туристический поток в Мангистау растёт с каждым годом. И радует, что среди гостей — не только иностранцы, но и много казахстанцев. Чаще всего — жители Западного и Южного регионов, которые, как говорят гиды, обычно приезжают, чтобы прикоснуться к местным святыням и ощутить дыхание истории. Многие семьи берут с собой детей, чтобы с малых лет воспитывать у них уважение к своей культуре и традициям.

Направлений, как говорят местные гиды - море, и каждый найдёт себе в Мангистау путешествие по вкусу. Главный поток туристов приезжает к нам из России, Китая, Ирана, Италии, Азербайджана, Великобритании, Бельгии, Турции, Узбекистана и США. И, как выяснилось, желающих погрузиться в атмосферу 362 святых мест хватает. Какие же направления самые востребованные у туристов и сколько стоит их посетить, смотрите в нашем видеоматериале.

Аяулым Бейсенова