27.08.2025, 12:12

Когда интернет - это не вопрос. Как Актау догоняет не столицу, а повседневную норму

Новости Актау 0 1 403

В Актау интернет всё больше становится не просто удобной опцией, а неотъемлемой частью городской инфраструктуры. В 2025 году Beeline продолжил активно расширять свою сеть, обеспечив интернетом почти 14 тысяч домохозяйств за первое полугодие - это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было построено чуть более 7 домохозяйств. В целом, на сегодняшний день в городе подключено более 24 тысяч домохозяйств, включая не только многоквартирные дома, но и частный сектор, где ранее единственным доступным вариантом был мобильный интернет.

Это значительное расширение сети стало возможным благодаря активному строительству и внедрению новой технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network). В 2024 году Beeline сдал рекордное количество домов, и 99% из них были подключены к интернету именно по технологии GPON.
Технология значительно повысила качество интернета в Актау, обеспечив скорость домашнего интернета до 500 мбит/c. Оптика теперь прокладывается прямо до квартиры, что гарантирует стабильную связь, не зависящую от количества пользователей. Это значит, что в домах с GPON интернет работает без перебоев, даже если несколько человек одновременно смотрят видео, скачивают фильмы, участвуют в видеозвонках или играют онлайн-игры.

У нас дома интернет используется постоянно - телевизор, смартфоны, внуки приходят поиграть в мобильные игры. По вечерам предпочитаем смотреть кино, кто-то включает видео на YouTube. Раньше наш старый провайдер не справлялся с такой нагрузкой. Я решила поменять оператора и выбрала Beeline. Техники приехали быстро, всё установили бесплатно. Теперь всё по-другому: интернет работает стабильно и без перебоев, -  делится своим опытом жительница города Надежда Артюшина.

Строительство сети в частном секторе

В частном секторе GPON заменил нестабильный мобильный интернет, который был единственным вариантом для этих районов. Теперь Beeline подключает оптоволокно и в дома, где раньше не было доступа к стабильной связи. 

Развитие фиксированной сети в Актау - это не только шаг к улучшению качества связи, но и важный элемент инфраструктурного развития города. Мы активно сотрудничаем с застройщиками, чтобы обеспечивать жильцов новостроек доступом к качественному стабильному интернету, - отмечает Леван Оганисян, директор конвергентного бизнеса Beeline Казахстан.

Процесс подключения в частном секторе требует больше усилий, чем в многоквартирных домах. Здесь необходимо прокладывать отдельные кабели, согласовывать маршруты и выполнять больше работы вручную. Однако этот процесс всё равно идёт активно. Интернет появляется в районах, где его не было вообще.

Когда интернет - не первая роскошь, а базовая потребность

Сегодня интернет - это не просто удобство, а неотъемлемая часть жизни. Люди уже не ищут, где «дешевле», а выбирают места, где интернет стабильнее и быстрее.

Beeline продолжает расширять свою сеть в Актау, при этом в приоритете остаются как новые районы, так и частный сектор. До конца 2025 года планируется обеспечить сетью еще порядка 13 тысяч домохозяйств.

Подробнее узнать о технологии можно на сайте компании Beeline либо по короткому номеру 3131.

Чингиз Ильясов

