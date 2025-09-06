18+
Американские компании изучают возможности Среднего коридора: делегация начала визит с Актау

Новости Актау 0 2 301

В Актау стартовал визит делегации американского бизнеса по странам Среднего коридора. Он был организован при содействии Торговой палаты США и Азербайджана, Американо-грузинского делового совета и Американской торговой палаты в Казахстане, объединив компании, работающие в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры и IT, передает Lada.kz

Фото автора
Фото автора

В Актау иностранная делегация провела встречи с представителями госорганов, посетила ключевые логистические объекты — порты Актау, Саржа и Курык, а также пообщалась с потенциальными партнёрами в формате b2b. Американские компании выразили интерес, в том числе в строительстве модульного нефтеперерабатывающего завода в Актау.

«Мы привозим сюда американские компании и государственные агентства США, чтобы они своими глазами увидели Средний коридор. Среди компаний в основном те, что работают в сфере торговли, транспорта и логистики. Есть одна компания, заинтересованная в строительстве модульного нефтеперерабатывающего завода в Актау, что, безусловно, будет востребовано. Кроме того, со стороны Баку к нам присоединятся производитель железнодорожного оборудования и локомотивов — Wabtec, а также производитель малой авиации — Textron, выпускающий самолёты Cessna и Beechcraft. Но в визите Актау они пока не участвуют», - заявил Джефф Эрлих, исполнительный директор AmCham Kazakhstan.

В последние годы Средний коридор показывает быстрый рост. Только в 2024 году контейнерные перевозки увеличились на 176% и достигли 56,5 тыс. TEU, а грузооборот через порты Азербайджана и Казахстана вырос на 21% — до 3,3 млн тонн. При этом сроки доставки грузов сократились более чем в три раза: с 38–53 дней в 2022 году до 13–15 дней в 2024–2025 годах.

«Честно говоря, это превзошло наши ожидания. Актау — это не просто город на берегу Каспийского моря. Это город с нераскрытым потенциалом для бизнеса, в том числе для американских компаний. И я могу сказать, что Каспийское море сегодня — это уже не водоём, который разделяет Кавказ и Центральную Азию. Наоборот, благодаря развитию портовой инфраструктуры и планам развития здесь, в Актау, оно уже становится связующим звеном между двумя крупными и развивающимися регионами. Я считаю, что наши компании-участники узнали много нового из презентаций, которые прошли вчера и сегодня. Также у нас запланирован визит в портовые и логистические объекты. А после этого мы отправимся в Азербайджан. И что особенно важно — мы поедем туда на пароме. Конечно, мы могли бы просто полететь на самолёте, но наша цель — показать компаниям и участникам миссии, как на практике работает Транскаспийский маршрут: от работы таможенных служб до функционирования паромного сообщения. Уверен, это станет отличным вкладом в понимание региона», - отметил Натиг Бахишов, исполнительный директор Торговой палаты США–Азербайджан.

 Миссия продлится до 11 сентября. После Казахстана американские компании посетят Азербайджан и Грузию, где также запланированы встречи и осмотр инфраструктурных объектов.

«Я думаю, важно рассматривать Транскаспийский торговый маршрут не только с точки зрения транспорта и логистики, что, безусловно, имеет большое значение, но и как своего рода экономический коридор. Ведь рядом с железнодорожной станцией для разгрузки и погрузки грузов нужны будут малые и средние предприятия, чтобы обеспечить питание, необходимые материалы и услуги. Поэтому я бы сказал, что еще одно ключевое преимущество — это экономическая диверсификация и мультипликативный эффект от транспортного маршрута», - выразился Майкл Кофилд, старший юрисконсульт Программы развития коммерческого права Министерства торговли США. 


Деловая миссия продолжится до 11 сентября в Баку и Тбилиси, где у участников запланированы новые встречи и посещение инфраструктурных объектов.

 

Аяулым Бейсенова

13
12
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
это не коридор торговли это стратегия лжи,подкупа,шантажа... под видом торговли.
07.09.2025, 03:38
Raiders
Raiders
Ну всё писец...
06.09.2025, 14:17
